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Более 80 тонн нелегального топлива нашли в Ростове на теплоходе с Острова Кука

2 июня 2020, 08:35
Фото: yutu.customs.ru
В порту Ростова-на-Дону при таможенном досмотре теплохода под флагом Острова Кука нашли более 80 тонн незадекларированного дизельного топлива, сообщили в Южном таможенном управлении.

Судно загрузилось в Ростове ломом и отходами черных металлов и направлялось в порт Самсун в Турции. По прибытию в Ростов капитан судна предоставил декларацию судовых припасах, при проверке которой выяснилось, что не совпадает фактическое количество топлива и указанное в документе.

«При проверке штатных топливных емкостей теплохода было установлено, что в цистернах основного запаса находится более 80 тонн незадекларированного вещества визуально схожего с дизельным топливом», — сказано в сообщении таможни.

По результатам проверки на перевозчика завели дело об административном правонарушении.

Напомним, правила декларации товаров изменили в портах Ростов и Азов.

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#Новости#Происшествия
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