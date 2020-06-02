Более 80 тонн нелегального топлива нашли в Ростове на теплоходе с Острова Кука

Судно загрузилось в Ростове ломом и отходами черных металлов и направлялось в порт Самсун в Турции. По прибытию в Ростов капитан судна предоставил декларацию судовых припасах, при проверке которой выяснилось, что не совпадает фактическое количество топлива и указанное в документе.
«При проверке штатных топливных емкостей теплохода было установлено, что в цистернах основного запаса находится более 80 тонн незадекларированного вещества визуально схожего с дизельным топливом», — сказано в сообщении таможни.
По результатам проверки на перевозчика завели дело об административном правонарушении.