Храм в Ростовской области не может собрать 2 млн рублей на реставрацию из-за пандемии

«На сегодня мы подошли к финальному этапу реставрации главной монастырской святыни и остаемся в долгу по выставленным за проведенные работы счетам на общую сумму: 1 936 000 рублей. Пока долг не будет оплачен, строители не смогут завершить реставрационные работы, а монахи и паломники обители не смогут войти в храм Божий», — говорится на сайте монастыря.