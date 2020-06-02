Храм в Ростовской области не может собрать 2 млн рублей на реставрацию из-за пандемии

В Старочеркасском мужском монастыре чтобы завершить реставрацию храма, требуется около двух миллионов рублей. Сбор денег храм начал 16 мая, за полтора месяца собрано почти 700 тысяч рублей.
«Реставрацию начали в августе прошлого года, но отложили во время самоизоляции. Сейчас рабочие приехали, начали храм ремонтировать», — сказал дежурный монастыря.
Основные работы по воссозданию фасада храма сделаны, приобретена чугунная плитка для пола, стены внутри очищены, отопление заменили.
«На сегодня мы подошли к финальному этапу реставрации главной монастырской святыни и остаемся в долгу по выставленным за проведенные работы счетам на общую сумму: 1 936 000 рублей. Пока долг не будет оплачен, строители не смогут завершить реставрационные работы, а монахи и паломники обители не смогут войти в храм Божий», — говорится на сайте монастыря.