Japan Online Fest 2020 в Ростовской области открылся выступлениями каратистов

Основная цель мероприятия — ознакомление россиян с Японией в онлайн-формате и углубление двусторонних обменов.
В Ростовской области отделение общества Россия-Япония также подготовило ряд мероприятий, и первым из них стало показательное выступление ростовских каратистов — финалистов недавно завершившихся Всероссийских онлайн-соревнований по ката каратэ Киокусинкай. Ребята выступали под руководством президента Ростовской Ассоциации Киокусинкай, тренера высшей категории СК «Суворов», расположенного в жилом районе Суворовский, Олега Захарова. Сам сенсей также продемонстрировал мастер-класс.
— Для наших спортсменов очень почетно и ответственно принимать участие в этом фестивале и демонстрировать свое мастерство перед широкой общественностью ценителей японской культуры, рассказал мастер. Через практику каратэ мы пытаемся изменить наш взгляд на жизнь и совершенствовать наше поведение. И ката владеет ключом к этим изменениям, это путь к тому, чтобы стать лучше.
Стоит отметить, что показательные выступления лишь часть программы фестиваля, ознакомиться с основными планируемыми мероприятиями можно здесь.