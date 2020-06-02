Japan Online Fest 2020 в Ростовской области открылся выступлениями каратистов

— Для наших спортсменов очень почетно и ответственно принимать участие в этом фестивале и демонстрировать свое мастерство перед широкой общественностью ценителей японской культуры, рассказал мастер. Через практику каратэ мы пытаемся изменить наш взгляд на жизнь и совершенствовать наше поведение. И ката владеет ключом к этим изменениям, это путь к тому, чтобы стать лучше.