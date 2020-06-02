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Japan Online Fest 2020 в Ростовской области открылся выступлениями каратистов

2 июня 2020, 08:05
Фото: ростовское отделение общества "Россия - Япония"
Фестиваль проходит с мая по август 2020 года, и в его программе предусмотрены выставки, различные художественные конкурсы и спортивные соревнования.

Основная цель мероприятия — ознакомление россиян с Японией в онлайн-формате и углубление двусторонних обменов.

Фото: ростовское отделение общества "Россия - Япония"

В Ростовской области отделение общества Россия-Япония также подготовило ряд мероприятий, и первым из них стало показательное выступление ростовских каратистов — финалистов недавно завершившихся Всероссийских онлайн-соревнований по ката каратэ Киокусинкай. Ребята выступали под руководством президента Ростовской Ассоциации Киокусинкай, тренера высшей категории СК «Суворов», расположенного в жилом районе Суворовский, Олега Захарова. Сам сенсей также продемонстрировал мастер-класс.

— Для наших спортсменов очень почетно и ответственно принимать участие в этом фестивале и демонстрировать свое мастерство перед широкой общественностью ценителей японской культуры, рассказал мастер. Через практику каратэ мы пытаемся изменить наш взгляд на жизнь и совершенствовать наше поведение. И ката владеет ключом к этим изменениям, это путь к тому, чтобы стать лучше.

Стоит отметить, что показательные выступления лишь часть программы фестиваля, ознакомиться с основными планируемыми мероприятиями можно здесь.

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#Новости#Общество#Видео
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