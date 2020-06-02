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Не устали отдыхать: длинные выходные ждут ростовчан на следующей неделе

2 июня 2020, 11:48
Фото: pexels.com
В июне жителей России и Ростовской области, в частности, ожидают четыре дополнительных выходных дня.

Так, в честь Дня России в стране объявлены выходными днями 12,13 и 14 июня. А рабочий день в четверг, 11 июня, будет сокращен на один час.

Кроме того, в честь проведения Парада Победы среда, 24 июня, также был объявлен президентом страны выходным днем.

Напомним, что дата проведения парада в честь 75-летия Победы была перенесена из-за пандемии коронавируса. В Ростовской области торжественное мероприятие состоится в Ростове-на-Дону и в Новочеркасске. Участниками Парада Победы в Ростове-на-Дону станут свыше 3,4 тысячи человек.

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