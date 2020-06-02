Новые коды региона появятся на автономерах в Ростовской области

Соответствующий документ уже был подписан в МВД России. Согласно данному приказу, номера на автомобилях теперь могут начинаться с цифр от двух до девяти, ранее использовались только единица и семь.
Так для Ростовской области будут использоваться коды региона 661 и 561. В Москве ГИБДД начнет выдавать знаки с кодом 999 и 277, в Санкт-Петербурге — 778 и 278.
Интересно, что для Свердловской области предлагалось использовать код региона 666. Но областное ГИБДД заявило, что использовать это число в номерах не будут.