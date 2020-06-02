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Поврежденный взрывом газа дом в Азове восстановят за 85 миллионов

2 июня 2020, 15:25
Фото: donland.ru
Власти Ростовской области выделили из резервного фонда 85 миллионов рублей на восстановление поврежденного в результате взрыва бытового газа дома в Азове, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что взрыв бытового газа произошел в Азове в многоквартирном доме по переулку Павлова 22 февраля. В результате два человека погибли, одну женщину доставили в больницу. Еще 49 человек, проживающих в пострадавшем доме, эвакуировали. Пострадавшие получили материальную компенсацию. Родственникам погибших обещали выплатить по одному миллиону рублей.

Также ранее заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов сообщил, что с 20 мая будут планировалось начать восстановительные работы, после чего дом станет пригодным для проживания. Завершить ремонт планировалось к ноябрю.

По данным регионального правительства, инженерные системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения второго и третьего подъездов отремонтировали и подключили до конца февраля. Жильцы вернулись во все пригодные для жилья квартиры, за исключением квартиры № 19.

Инструментальное обследование дома показало, что восстановления требуют помещения первого подъезда и квартира № 19 во втором подъезде. Для этого необходимо заново выполнить кирпичную кладку, устранить трещину на наружной стене дома, восстановить внутренние перегородки на третьем этаже.

«Все восстановительные работы в соответствии с утвержденной дорожной картой должны быть выполнены до 30 ноября», — сказано в сообщении.

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