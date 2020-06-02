Поврежденный взрывом газа дом в Азове восстановят за 85 миллионов

Напомним, что взрыв бытового газа произошел в Азове в многоквартирном доме по переулку Павлова 22 февраля. В результате два человека погибли, одну женщину доставили в больницу. Еще 49 человек, проживающих в пострадавшем доме, эвакуировали. Пострадавшие получили материальную компенсацию. Родственникам погибших обещали выплатить по одному миллиону рублей.