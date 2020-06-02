Поврежденный взрывом газа дом в Азове восстановят за 85 миллионов

Напомним, что взрыв бытового газа произошел в Азове в многоквартирном доме по переулку Павлова 22 февраля. В результате два человека погибли, одну женщину доставили в больницу. Еще 49 человек, проживающих в пострадавшем доме, эвакуировали. Пострадавшие получили материальную компенсацию. Родственникам погибших обещали выплатить по одному миллиону рублей.
Также ранее заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов сообщил, что с 20 мая будут планировалось начать восстановительные работы, после чего дом станет пригодным для проживания. Завершить ремонт планировалось к ноябрю.
По данным регионального правительства, инженерные системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения второго и третьего подъездов отремонтировали и подключили до конца февраля. Жильцы вернулись во все пригодные для жилья квартиры, за исключением квартиры № 19.
Инструментальное обследование дома показало, что восстановления требуют помещения первого подъезда и квартира № 19 во втором подъезде. Для этого необходимо заново выполнить кирпичную кладку, устранить трещину на наружной стене дома, восстановить внутренние перегородки на третьем этаже.
«Все восстановительные работы в соответствии с утвержденной дорожной картой должны быть выполнены до 30 ноября», — сказано в сообщении.