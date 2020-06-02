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Ростовчанам рассказали об отмене контрольных постов на въездах в город

2 июня 2020, 18:01
Фото: pixabay
На въездах в Ростов-на-Дону будут отменены контрольные посты, которые действовали из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Высвободившийся личный состав полиции, Росгвардии и казачества будет работать на рынках, ярмарках и в торговых центрах. С местными жителями будут проводить профилактическую работу.

Правоохранители будут приезжать в те места, где зафиксируют скопление людей. Это необходимо для предотвращения угрозы распространения коронавируса.

Замглавы региона Михаил Корнеев рассказал, что на минувших выходных на улицах Пушкинской и Береговой было очень много людей. Пришлось задействовать 26 нарядов полиции.

«Всего составили 121 протокол и провели более пяти тысяч бесед. Сейчас в охране общественного порядка каждые сутки участвуют более 3,6 тысячи человек», — уточнил замгубернатора.

Он добавил, что хуже всего соблюдают масочный режим в Ростове, Гуково и Азове.

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