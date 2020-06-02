Ростовскую область предложили сделать пилотной в онлайн-голосовании по Конституции

«Глава ЦИК заявила, что поступило обращение от Москвы по электронному голосованию за поправки в Конституции. Но они готовы проводить онлайн-голосование в нескольких регионах. Какие это будут регионы, зависит от того, кто подаст заявку. При слове „Ростовская область“ политехнологи вспоминают наши 146%. Чтобы избавиться от этого, надо выйти с предложением — мы готовы стать пилотным регионом, у нас для этого все готово», — говорит Хуруджи.