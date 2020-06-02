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Ростовскую область предложили сделать пилотной в онлайн-голосовании по Конституции

2 июня 2020, 15:26
Фото: cikrf.ru
Александр Хуруджи попросил депутатов Ростовской области подать заявку в ЦИК насчет готовности региона стать «пилотным» регионом по электронному голосованию по поправкам в Конституции, заявил об этом RostovGazeta сам Хуруджи.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля, но процедуру решили продлить на семь дней, чтобы избежать очередей на участках. По предложению ЦИК, отдать свой голос можно будет с 25 июня.

«Глава ЦИК заявила, что поступило обращение от Москвы по электронному голосованию за поправки в Конституции. Но они готовы проводить онлайн-голосование в нескольких регионах. Какие это будут регионы, зависит от того, кто подаст заявку. При слове „Ростовская область“ политехнологи вспоминают наши 146%. Чтобы избавиться от этого, надо выйти с предложением — мы готовы стать пилотным регионом, у нас для этого все готово», — говорит Хуруджи.

Если все пройдет «хорошо», считает спикер, муниципальные выборы в сентябре тоже можно провести в режиме онлайн.

«Это позволит подтвердить или опровергнуть — пользуется ли „Единая Россия“ поддержкой или нет. Вы же смогли „мобилизовать“ 49 тысяч человек (предварительное дистанционное голосование „Единой России“ в Ростовской области по кандидатам в Гордуму), а обычные кандидаты не могут. Я вас призываю, давайте сделаем. Это выгодно выделит наш регион и покажет технологическую готовность и желание обеспечить прозрачные выборы, как того требует наш Президент», — комментирует Хуруджи.

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#Новости#Политика
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