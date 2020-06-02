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Тропики надвигаются: каким будет лето, рассказали ростовчанам

2 июня 2020, 08:48
Фото: pixabay.com
Каким будет лето 2020 года в Ростове-на-Дону, рассказала начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

Как пишет 1rnd.ru, лето в Ростове будет жарким, но влажным, жара может начать раньше обычного и сопровождаться ливнями и ветрами.

По словам синоптика, июнь и июль в Ростове будут жарче обычного, но ветреными. Комплекс неблагоприятных явлений в виде жары, ливней и ветра будут наблюдаться на территории Ростова на протяжение всего лета.

Учитывая погоду, наиболее вероятными рисками летом будут ландшафтные и бытовые пожары, подтопления, нарушения в работе коммунальных служб, аварии на коммунально-энергетических сетях.

Ранее ростовчанам рассказали о погоде в июне.

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