«У кого круче тачка?»: депутаты и судьи рассказали о своих дорогих машинах

У депутата Сергея Суховенко, который в 2019 году заработал 52,7 миллиона рублей, помимо дома, земельных участков, квартиры и гаража, оказался автопарк машин. Одним из экземпляров стала модель Panhard PL17, которая считается раритетной.
Кроме того, в семье парламентария есть MINI Cooper, Volkswagen Kafer, кроссовер Porsche Macan и грузовик.
Аналогичный кроссовер Porsche Macan задекларировал судья Арбитражного суда Ростовской области Илья Меленчук. Стоимость нового подобного авто составляет от 4,1 миллиона рублей.
В минувшем году Меленчук заработал 2,4 миллиона рублей, у него также есть моторная лодка и прицеп, чтобы перевозить катер.
Автопарк автомобилей оказался и у депутата Сергея Рожкова, заработавшегося в минувшем году 35,5 миллиона рублей. У него в семье есть машины Lexus RX270, Toyota Camry, «Волга», Toyota Land Cruiser, пять «КамАЗов», комбайн, три «УАЗа». Кроме того, парламентарий задекларировал более 40 участков, дома и квартиры.
Кроссовер Lexus RX350 задекларировала семья судьи Людмилы Паутовой. Стоимость такой новой модели составляет примерно 4 миллиона рублей. Судья заработала 4,7 миллиона рублей за 2019 год.
Парламентарий Виктор Тарасенко заработал за год 620 тысяч рублей. В собственности недвижимости у него нет, он ездит на автомобиле «ВАЗ-21063».
В семье судьи Екатерины Запорожко оказались три машины — Ford Focus, Mazda CX5 и «ВАЗ-211440». Супруги заработали примерно 1,4 миллиона рублей за год. Также стало известно, что судья Зинаида Бутенко, заработавшая более 2,9 миллиона рублей, ездит на автомобиле Mercedes A200.
Ранее стало известно, что самый богатый депутат Ростовской области увеличил свой доход в семь раз в 2019 году.