«У кого круче тачка?»: депутаты и судьи рассказали о своих дорогих машинах

Автопарк автомобилей оказался и у депутата Сергея Рожкова, заработавшегося в минувшем году 35,5 миллиона рублей. У него в семье есть машины Lexus RX270, Toyota Camry, «Волга», Toyota Land Cruiser, пять «КамАЗов», комбайн, три «УАЗа». Кроме того, парламентарий задекларировал более 40 участков, дома и квартиры.