Ученый отметил последствия вспышки на Солнце

Газета «Известия» пишет, что со слов ученого, солнечный цикл длится примерно одиннадцать лет, предыдущий максимум солнечной активности был отмечен в 2014 году. До верхнего предела солнечной активности еще много лет, пика следует ждать в 2025 году.