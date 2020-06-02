Ученый отметил последствия вспышки на Солнце

Произошедшая двадцать девятого мая вспышка на Солнце не могла существенно повлиять на жизнь людей, но могла послужить предвестником более мощных вспышек. Об этом заявил старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров.
Газета «Известия» пишет, что со слов ученого, солнечный цикл длится примерно одиннадцать лет, предыдущий максимум солнечной активности был отмечен в 2014 году. До верхнего предела солнечной активности еще много лет, пика следует ждать в 2025 году.