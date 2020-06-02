В «Норникеле» прокомментировали утечку топлива на ТЭЦ-3 в Норильске

Напомним, что в пятницу, 29 мая, на территории «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК), которая входит в группу компаний «Норникель», разгерметизировался резервуар с дизельным топливом. В место разлива въехала машина. В итоге горючее вспыхнуло. Всего из резервуара вытекло порядка 20 000 кубометров топлива. Возможно, утечка произошла по причине проседания грунта, спровоцированного таянием вечной мерзлоты. На функционировании станции пожар не сказался. Об этом информирует Nashgorod.ru.
По словам вице-президента «Норникеля», ремонт резервуара проводился два года назад. Тогда работы осуществляли специалисты «Норильскникельремонта». Топ-менеджеры корпорации поднимут документы, чтобы выяснить, как именно проводились сварочные работы. Особое внимание уделят их качеству.
«Норильскникельремонт» имеет хорошую репутацию. Компания работает в Красноярском крае не один год. В ней трудятся профессиональные сварщики. «Норникель» обязательно все проверит. Но в вине «Норильскникельремонта» есть большие сомнения. Все проверки проводились в установленные сроки, подчеркнул Сергей Дяченко.
Представитель «Норникеля» добавил, что корпорация проверит состояние прочих топливных резервуаров станции. Грунт возьмут на анализ. Также изучат целостность свай, которые держат плиты с установленными емкостями.
Эксперты «Норникеля» и спасатели смогли остановить утечку нефтепродуктов в Норильско-Пясинскую водную систему. Из Мурманска приехал отряд морской спасательной службы. Его члены имеют опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в различных государствах на планете. Спасательные службы разбили лагерь на речке Амбарная. Они не допустили дальнейшего распространения топливного пятна. Сейчас идет подготовка к его сбору и последующей утилизации. Рабочие провели замену грунта и обработали территорию специальными сорбентами. Загрязненную почву увезли на временное хранилище. Скоро все собранные нефтепродукты утилизируют.