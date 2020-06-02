В «Норникеле» прокомментировали утечку топлива на ТЭЦ-3 в Норильске

Эксперты «Норникеля» и спасатели смогли остановить утечку нефтепродуктов в Норильско-Пясинскую водную систему. Из Мурманска приехал отряд морской спасательной службы. Его члены имеют опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в различных государствах на планете. Спасательные службы разбили лагерь на речке Амбарная. Они не допустили дальнейшего распространения топливного пятна. Сейчас идет подготовка к его сбору и последующей утилизации. Рабочие провели замену грунта и обработали территорию специальными сорбентами. Загрязненную почву увезли на временное хранилище. Скоро все собранные нефтепродукты утилизируют.