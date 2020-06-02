Власти разрешат открыться магазинам внутри торговых центров в Ростовской области

По ее словам, в настоящее время уже возобновили работу порядка 70% предприятий торговли или 30 тысяч магазинов и других торговых точек. Но из-за введенных ограничений на территории региона не могут открыться около 12 тысяч объектов.
Большинство из них находятся внутри торговых центров. Ирина Теларова рассказала, что многие из этих объектов торговли планируют начать работать в ближайшее время и для этого проводят подготовительные профилактические мероприятия.
Директор департамента потребрынка также добавила, что после того, как была разрешена торговля непродовольственными товарами свою деятельность возобновили около 9 тысяч торговых объектов.
Когда смогут открыться магазины в торговых центров глава департамента не уточнила.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о возможности смягчения веденных из-за коронавируса мер.