rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти разрешат открыться магазинам внутри торговых центров в Ростовской области

2 июня 2020, 16:43
Фото: pixabay.com
Магазины внутри торговых центров в Ростовской области готовятся к открытию в ближайшее время, сообщила директор департамента потребрынка Ирина Теларова.

По ее словам, в настоящее время уже возобновили работу порядка 70% предприятий торговли или 30 тысяч магазинов и других торговых точек. Но из-за введенных ограничений на территории региона не могут открыться около 12 тысяч объектов.

Большинство из них находятся внутри торговых центров. Ирина Теларова рассказала, что многие из этих объектов торговли планируют начать работать в ближайшее время и для этого проводят подготовительные профилактические мероприятия.

Директор департамента потребрынка также добавила, что после того, как была разрешена торговля непродовольственными товарами свою деятельность возобновили около 9 тысяч торговых объектов.

Когда смогут открыться магазины в торговых центров глава департамента не уточнила.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о возможности смягчения веденных из-за коронавируса мер.

Материалы по теме
В Ростове магазины в обход закона открылись на втором этаже в ТЦМосквичам объяснили как предупреждать о поездках в непродовольственные магазины
#Новости#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00