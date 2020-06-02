Вторник в Ростове: зарядка на улице, новые автономера и шоу-бизнес без регалий

За весь период выздоровели 1834 заболевших, а умерли уже 40 человек. Двумя последними жертвами инфекции стали 73-летняя жительница области с хроническими сердечно-сосудистыми и онкозаболеванием, и 68-летняя женщина, у которой также были хронические сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания.