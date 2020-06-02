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Вторник в Ростове: зарядка на улице, новые автономера и шоу-бизнес без регалий

2 июня 2020, 19:00
Вторник в Ростовской области был насыщен яркими событиями: губернатор обещал ввести послабления самоизоляции, ГИБДД разрешили выдавать новые номерные знаки, а депутат Федяев призвал лишать российских звезд их регалий. Все самое важное в обзоре RostovGazeta.

На 2 июня в Ростовской области число заражений коронавирусом перевалило за 5 тысяч. За последние 24 часа коронавирус был диагностирован у 253 человек, а общее число заболевших составило 5195.

При этом показатель заболеваемости в регионе составил 123,6 случая на 100 тысяч населения, а коэффициент распространения инфекции поднялся до 1,09.

За весь период выздоровели 1834 заболевших, а умерли уже 40 человек. Двумя последними жертвами инфекции стали 73-летняя жительница области с хроническими сердечно-сосудистыми и онкозаболеванием, и 68-летняя женщина, у которой также были хронические сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что власти региона рассматривают возможность смягчения веденных из-за коронавируса ограничений. Глава региона пообещал, что в скором времени жителям области разрешат заниматься спортом на улице в отведенных для этого местах, а также откроют предприятия, оказывающие бытовые услуги - стоматологии, ателье, парикмахерские и автомастерские.

Фото: donland.ru

Однако, Голубев обмолвился, что для смягчения режима необходимо на протяжении более-менее значительного периода сохранить все определенные Роспотребнадзором требования. Но коэффициент распространения коронавируса сегодня снова превысил рекомендованное значение.

Водителям в Ростовской области вскоре начнут выдавать новые номерные знаки. Они будут начинаться с трехзначных кодов региона - 661 и 561. Соответствующий документ уже был подписан в МВД России.

Согласно данному приказу, номера на автомобилях в российских регионах теперь могут начинаться с цифр от двух до девяти, ранее использовались только единица и семь.

Фото: RostovGazeta

Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев призвал лишить звания «Народных» и «Заслуженных» российских звезд, обратившихся за выплатой пособий в размере одного МРОТ.

Федяев направил соответствующий запрос министру культуры Ольге Любимовой. «Инициатором скандала стал продюсер Иосиф Пригожин, заявивший, что представители эстрады „голодают“ из-за отмены концертов. Он призвал представителей шоу-бизнеса просить помощи у государства», — сказано в сообщении.

После обращения Пригожина многие артисты обратились в ФНС за получением МРОТ в размере 12 130 рублей. Федяев уверен, такое поведение звезд увеличивает градус напряжения в обществе, поскольку миллионы людей находятся за чертой бедности, звезды шоу-бизнеса зарабатывают огромные деньги.

Иосиф Пригожин
Фото: wikimedia.org

Депутат добавил, что знаменитости зарабатывают миллионы долларов. Он предложил лишить званий в Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Григория Лепса, Диму Билана, певицу Валерию, Тимати и Леонида Агутина.

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