«Единая Россия» подвела итоги первого в России онлайн-праймериза

Электронное предварительное голосование проходило с 25 по 31 мая, на нем зарегистрировались свыше шести тысяч кандидатов, пишет mkset.ru. Комментируя итоги мероприятия, Андрей Турчак отметил, что ЕР первая в стране организовала онлайн-формат праймериз на федеральном уровне и теперь готова поделиться опытом с ЦИК. Отмечается, что в 2019 году на удаленном голосовании удалось собрать только 50 тысяч голосов, а уже в этом году почти миллион.