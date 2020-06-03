«Единая Россия» подвела итоги первого в России онлайн-праймериза

Электронное предварительное голосование проходило с 25 по 31 мая, на нем зарегистрировались свыше шести тысяч кандидатов, пишет mkset.ru. Комментируя итоги мероприятия, Андрей Турчак отметил, что ЕР первая в стране организовала онлайн-формат праймериз на федеральном уровне и теперь готова поделиться опытом с ЦИК. Отмечается, что в 2019 году на удаленном голосовании удалось собрать только 50 тысяч голосов, а уже в этом году почти миллион.
Турчак также заявил, что партия многократно показывала, что сильна в традиционном голосовании, а теперь еще доказала свою эффективность при дистанционном общении с гражданами. По его словам, наработки онлайн-праймериз могут быть применены на выборах в Госдуму.
Секретарь генсовета добавил, что 80% одержавших победу кандидатов впервые появились на политической арене. При этом почти половине из этого числа меньше 35 лет. Все они будут представлять партию на осенних выборах.
Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин заявил, что если ЕР удалось собрать такое количество сторонников в интернете, то это говорит о серьезном сдвиге в развитии партийной системы в целом.
Как сообщает сайт «Единой России», президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко также отметил большое количество проголосовавших, заявив, что такой результат стал следствием активной волонтерской работы в период карантина. Он добавил, что онлайн-формат голосования можно использовать для решения внутрипартийных вопросов, а другим партиям стоит взять такой опыт на вооружение.
В Ростове-на-Дону на предварительном голосовании определяли кандидатов от «Единой России» на будущие выборы депутатов городской Думы. Конкурс высокий — 5 человек на место. Избиратели голосовали за выдвиженцев по партийному списку и по одномандатным избирательным округам. В Ростове-на-Дону явка избирателей превысила 6%.
«Голосование проходило в особенных условиях. Поэтому кандидаты активно использовали современные средства коммуникации, чтобы рассказать о себе и своей программе, получать обращения от людей», — рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Отличительной особенностью стало также участие кандидатов в добровольческой деятельности — передача продуктовых наборов, антисептических средств, оказание иной необходимой помощи людям, находящимся на самоизоляции. Уникальной практикой стал проект «Волонтеры-репортеры» — выдвиженцы составляли карты проблемных мест избирательных округов, публиковали информацию о них в соцсетях и добивались исправления ситуации.