ГБСПМ в Ростове потратят 145 млн руб на аренду автопарка «скорой помощи»

Максимальная стоимость контракта контракта составляет 145,2 миллиона рублей. По условиям закупки потенциальный подрядчик должен предоставить в аренду 80 автомобилей скорой медицинской помощи, из которых пять реанимобилей, 26 автомобилей класса «В» для педиатрической выездной бригады и для психиатрической выездной бригады, а также 46 автомобилей класса «А».
Ожидается, что средний пробег в сутки каждого из автомобилей составит от 130 до 180 километров, а общее количество часов превысит в совокупности 344,63 тысячи часов.
Срок аренды автопарка по условиям контракта с 1 июля по 31 декабря 2020 года. Победителя выберут 10 июня.
Ранее сообщалось, что несколько отделений ГБСМП в Ростове пришлось закрыть на карантин из-за пациента с коронавирусом. А глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская назвала городскую больницу скорой медицинской помощи «большой пороховой бочкой».