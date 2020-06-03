ГБСПМ в Ростове потратят 145 млн руб на аренду автопарка «скорой помощи»

Максимальная стоимость контракта контракта составляет 145,2 миллиона рублей. По условиям закупки потенциальный подрядчик должен предоставить в аренду 80 автомобилей скорой медицинской помощи, из которых пять реанимобилей, 26 автомобилей класса «В» для педиатрической выездной бригады и для психиатрической выездной бригады, а также 46 автомобилей класса «А».