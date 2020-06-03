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На радио с шансоном будет пиарить Избирком выборы губернатора Ростовской области

3 июня 2020, 06:08
Фото: pixabay.com
Избирательная комиссия Ростовской области намерена потратить 4,97 миллиона рублей на размещение информационных материалов на радиоканалах в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области, говорится в сообщении на портале госзакупок.

Из документов следует, что информационная кампания направлена на привлечение внимания населения города Ростова-на-Дону и Ростовской области к губернаторским выборам. Кампания будет состоять из двух волн — с 15 июля по 13 августа 2020 года, а также с 14 августа по 13 сентября 2020 года.

Ролики будут выходить на восьми радиостанциях, которые охватывают весь регион, в том числе и радио «Шансон». Общее количество эфирного времени составит более 38 часов

Ранее сообщалось, что всего на проведение выборов губернатора Ростовской области потратят 385 миллионов рублей. Они состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

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#Новости#Политика
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