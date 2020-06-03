На радио с шансоном будет пиарить Избирком выборы губернатора Ростовской области

Из документов следует, что информационная кампания направлена на привлечение внимания населения города Ростова-на-Дону и Ростовской области к губернаторским выборам. Кампания будет состоять из двух волн — с 15 июля по 13 августа 2020 года, а также с 14 августа по 13 сентября 2020 года.