На радио с шансоном будет пиарить Избирком выборы губернатора Ростовской области

Из документов следует, что информационная кампания направлена на привлечение внимания населения города Ростова-на-Дону и Ростовской области к губернаторским выборам. Кампания будет состоять из двух волн — с 15 июля по 13 августа 2020 года, а также с 14 августа по 13 сентября 2020 года.
Ролики будут выходить на восьми радиостанциях, которые охватывают весь регион, в том числе и радио «Шансон». Общее количество эфирного времени составит более 38 часов
Ранее сообщалось, что всего на проведение выборов губернатора Ростовской области потратят 385 миллионов рублей. Они состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.