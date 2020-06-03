Самый богатый депутат Ростовской области построит инфекционную больницу

Напомним, что возглавляет совет директоров АО «Ростовгражданпроект» депутат «Единой России» Заксобрания Ростовской области Евгений Дегтярев. Он стал самым богатым в регионе народным избранником по итогам 2019 года. Увеличив свой доход в 7,4 раза он заработал в прошлом году свыше 114,4 миллионов рублей.