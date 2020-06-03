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Самый богатый депутат Ростовской области построит инфекционную больницу

3 июня 2020, 08:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
Компания «Ростовгражданпроект» депутата Законодательного собрания Ростовской области Евгения Дегтярева получила контракт на строительство новой инфекционной больницы рядом с Щепкинским лесом, сообщили в региональном пресс-центре по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу.

На этой неделе губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о перечислении денег на строительство новой больницы. Ее планируется возвести до конца 2020 года в Первомайском районе Ростова-на-Дону.

Больница будет рассчитана на 200 коек, из которых порядка 30 сделают реанимационными. Стоимость реализации проекта составляет 2,6 миллиарда рублей.

При этом единственным подрядчиком для осуществления министерством строительства Ростовской области закупки на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству областной инфекционной больницы в Ростове-на-Дону определено АО «Ростовгражданпроект».

Напомним, что возглавляет совет директоров АО «Ростовгражданпроект» депутат «Единой России» Заксобрания Ростовской области Евгений Дегтярев. Он стал самым богатым в регионе народным избранником по итогам 2019 года. Увеличив свой доход в 7,4 раза он заработал в прошлом году свыше 114,4 миллионов рублей.

Фото: rostovproekt.ru

По данным системы СПАРК, АО «Ростовгражданпроект» зарегистрировано в Ростове в 1993 году. В качестве основного вида деятельности компании указана деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта. По итогам 2019 года выручка предприятия составила 136,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 818 тысяч рублей.

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