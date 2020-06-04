Пункты голосования по поправкам в Конституцию в Татарстане создадут во дворах

Posted 4 июня 2020, 11:29
Published 4 июня 2020, 11:29
Modified 17 сентября 2022, 17:09
Updated 17 сентября 2022, 17:09
«Если во дворе присутствует такая возможность, то под навесом можно сделать место, либо в беседке. Жители смогут выйти во двор и отдать свои голоса.», – пояснил Кондратьев.
Как пишет ФедералПресс, он также добавил, что такое решение обусловлено беспрецедентными мерами безопасности, которые власти России и Татарии в целях защиты граждан, а также избирателей. В частности, речь идет о защите от коронавирусной инфекции.
Также Кондратьев пояснил, что в настоящее время осуществляется мониторинг возможных площадок в каждом из муниципалитетов республики.