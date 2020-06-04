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Posted 4 июня 2020, 11:29

Published 4 июня 2020, 11:29

Modified 17 сентября 2022, 17:09

Updated 17 сентября 2022, 17:09

Пункты голосования по поправкам в Конституцию в Татарстане создадут во дворах

Пункты голосования по поправкам в Конституцию в Татарстане создадут во дворах

4 июня 2020, 11:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В ходе заседания госсовета республики Татарстан глава ЦИК Андрей Кондратьев предложил организацию пунктов голосования по правкам к Конституции РФ на придомовых территориях.

«Если во дворе присутствует такая возможность, то под навесом можно сделать место, либо в беседке. Жители смогут выйти во двор и отдать свои голоса.», – пояснил Кондратьев.

Как пишет ФедералПресс, он также добавил, что такое решение обусловлено беспрецедентными мерами безопасности, которые власти России и Татарии в целях защиты граждан, а также избирателей. В частности, речь идет о защите от коронавирусной инфекции.

Также Кондратьев пояснил, что в настоящее время осуществляется мониторинг возможных площадок в каждом из муниципалитетов республики.

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