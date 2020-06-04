ВЦИОМ: 61% россиян проголосуют за принятие поправок к Конституции

Posted 4 июня 2020, 13:52
Published 4 июня 2020, 13:52
Modified 17 сентября 2022, 17:09
Updated 17 сентября 2022, 17:09
«Новые известия» пишут, что президент России подписал указ, чтобы голосование за конституционные поправки провели первого июля этого года. Как отмечают социологи ВЦИОМ, шестьдесят два процента россиян от числа планирующих голосовать одобрили эту дату. Негативно отозвались пятнадцать процентов опрошенных, а двадцать процентов заявили, что им всё равно когда именно идти голосовать.
Как сообщили социологи, проводившие опрос, среди отечественного населения пойти на выборы хотят шестьдесят семь процентов граждан. Об отказе голосовать заявили четырнадцать процентов респондентов. Помимо этого, шестьдесят один процент опрошенных заявили о том, что хотят, чтобы поправки были приняты, поэтому отдадут свой голос "за". "Против" будут голосовать двадцать один процент россиян.
Отмечается, что по убеждениям россиян для обеспечения санбезопасности необходимо обеспечить членов избиркомиссии средствами защиты, а именно масками и перчатками, а также выдавать голосующим на входе перчатки или санитайзеры. Вместе с тем, самим избирателям нужно соблюдать расстояние в два метра между друг другом.