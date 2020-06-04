rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июня 2020, 13:52

Published 4 июня 2020, 13:52

Modified 17 сентября 2022, 17:09

Updated 17 сентября 2022, 17:09

ВЦИОМ: 61% россиян проголосуют за принятие поправок к Конституции

ВЦИОМ: 61% россиян проголосуют за принятие поправок к Конституции

4 июня 2020, 13:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отметили увеличение потенциальных участников голосования в пользу принятия пакета конституционных изменений.

«Новые известия» пишут, что президент России подписал указ, чтобы голосование за конституционные поправки провели первого июля этого года. Как отмечают социологи ВЦИОМ, шестьдесят два процента россиян от числа планирующих голосовать одобрили эту дату. Негативно отозвались пятнадцать процентов опрошенных, а двадцать процентов заявили, что им всё равно когда именно идти голосовать.

Как сообщили социологи, проводившие опрос, среди отечественного населения пойти на выборы хотят шестьдесят семь процентов граждан. Об отказе голосовать заявили четырнадцать процентов респондентов. Помимо этого, шестьдесят один процент опрошенных заявили о том, что хотят, чтобы поправки были приняты, поэтому отдадут свой голос "за". "Против" будут голосовать двадцать один процент россиян.

Отмечается, что по убеждениям россиян для обеспечения санбезопасности необходимо обеспечить членов избиркомиссии средствами защиты, а именно масками и перчатками, а также выдавать голосующим на входе перчатки или санитайзеры. Вместе с тем, самим избирателям нужно соблюдать расстояние в два метра между друг другом.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика