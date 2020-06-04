ВЦИОМ: 61% россиян проголосуют за принятие поправок к Конституции

«Новые известия» пишут, что президент России подписал указ, чтобы голосование за конституционные поправки провели первого июля этого года. Как отмечают социологи ВЦИОМ, шестьдесят два процента россиян от числа планирующих голосовать одобрили эту дату. Негативно отозвались пятнадцать процентов опрошенных, а двадцать процентов заявили, что им всё равно когда именно идти голосовать.