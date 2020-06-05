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Posted 5 июня 2020, 16:08

Published 5 июня 2020, 16:08

Modified 1 октября, 14:47

Updated 1 октября, 14:47

Верующих не пустят в храмы в Ростовской области в праздник Святой Троицы

5 июня 2020, 16:08
Сюжет
Коронавирус
Из-за риска распространения коронавируса праздничные богослужения в храмах Ростовской области предложили проводить на улице, говорится в сообщении на сайте Ростовской-на-Дону епархии.

С предложением провести богослужения 5-8 июня в праздник Святой Троицы и в Троицкую родительскую субботу на открытом воздухе выступил Донской митрополит Меркурий.

При этом он подчеркнул, что для приходов с храмами малой вместимости служение на открытом воздухе является обязательным к исполнению.

Кроме того, в епархии напомнили о необходимости антисептической обработки рук и соблюдении масочного режима.

На 5 июня в Ростовской области коронавирусом заболели 5753 человека, выздоровели 2157. Болезнь унесла жизни 43 человек.

#Общество#Коронавирус#Новости
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