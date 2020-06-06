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Posted 6 июня 2020, 09:28

Published 6 июня 2020, 09:28

Modified 1 октября, 13:03

Updated 1 октября, 13:03

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снова упал до единицы

6 июня 2020, 09:28
Сюжет
Коронавирус
Коэффициент распространения коронавируса на 6 июня составил 1, говорится в сообщении регионального правительства.

Напомним, что этот показатель является одним из трех условий для снятия ограничительных мер в регионе, введенных из-за коронавируса. Его значение не должно превышать единицу на протяжении семи дней.

Максимальное значение коэффициента распространения инфекции в регионе на минувшей неделе достигло 1,28. Но, несмотря на это, власти отменили пропускной режим в Ростове-на-Дону. И теперь при следовании к месту работы и обратно в южной столице больше не нужно при себе иметь справку от работодателя или специальное разрешение.

Ранее сообщалось, что на 6 июня число инфицированных в Ростовской области составило 5965 человек, выздоровели 2245 человек, умерли 36. На каждые 100 тысяч населения приходится 142 заболевших.

#Общество#Коронавирус#Новости
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