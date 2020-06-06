Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снова упал до единицы

Максимальное значение коэффициента распространения инфекции в регионе на минувшей неделе достигло 1,28. Но, несмотря на это, власти отменили пропускной режим в Ростове-на-Дону. И теперь при следовании к месту работы и обратно в южной столице больше не нужно при себе иметь справку от работодателя или специальное разрешение.