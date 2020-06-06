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Posted 6 июня 2020, 08:14

Published 6 июня 2020, 08:14

Modified 1 октября, 15:04

Updated 1 октября, 15:04

Ростовчане продолжают халатно относиться к масочному режиму

6 июня 2020, 08:14
Сюжет
Коронавирус
Ростов-на-Дону в очередной раз занял последнее место рейтинга городов по соблюдению масочного режима, сообщили в правительстве региона.

Рейтинг составили за период с 3 по 5 июня, аутсайдерами стали Ростов и Таганрог. Они набрали 3,5 и 3,9 балла из 5 возможных.

Лидерами оказались Белокалитвинский, Ремонтненский районы, а также Донецк. Им присвоили по 4,8 балла.

Добавим, что ранее Ростов уже оказывался в конце этого рейтинга.

За последние сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 212 человек. За весь период зарегистрировали почти шесть тысяч случаев заболевания.

#Общество#Коронавирус#Новости
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