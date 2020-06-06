Суды Ростова в мае: тяжба ФК и «Агрокома», иски к ТАНТК и неприятности «Донстара»

Posted 6 июня 2020, 10:04
Published 6 июня 2020, 10:04
Modified 17 сентября 2022, 17:09
Updated 17 сентября 2022, 17:09
Месяц начался с сообщения о намерении конкурсного управляющего ООО «Донстар» Михаила Яковлева сдать зарегистрированный в Ростовской области производственный комплекс для разведения утки и ее переработки в аренду.
В конце марта Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Донстар», входившее ранее в ГК «Евродон» Вадима Ванеева, банкротом. Предприятие, зарегистрированное в 2010 году, является крупнейшим в России и Европе промышленным производителем мяса пекинской утки. Имущественный комплекс расположен в городе Миллерово, он включает в себя птичники, комбикормовый цех, птицеперерабатывающий комбинат, оборудование, транспортные средства, объекты недвижимости и прочие сооружения.
Стоимость аренды пока не называется, она будет определена на основании отчета оценщика.Иски к производителю самолетов-амфибий.
В мае стало известно о новых исках к Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Бериева, который производит для Минобороны РФ самолеты-амфибии Бе-200 ЧС. Так, в начале месяца иск на 104.5 миллиона рублей подал «Концерн радиостроения «Вега». Кроме того, в конце мая Арбитражный суд Ростовской области принял еще один иск на 34,1 миллиона рублей к ТАНТК имени Бериева, который подало подмосковное Научно-производственное предприятие «Аэросила».
ПАО «ТАНТК имени Бериева» зарегистрировано в Таганроге в 1994 году. Его основным видом деятельности является производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов.
Напомним, что чистый убыток «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева» в первом квартале 2020 года составил 255,4 миллиона рублей. При этом выручка предприятия в 2020 году снизилась и сложилась в размере 313 миллионов рублей.
Тяжба длиною в годыВ середине мая Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе определение, приостанавливающее взыскание с футбольного клуба «Ростов» 154 миллиона рублей в пользу компании «Агроком» Ивана Саввиди. В сентябре 2016 года ФК «Ростов» и «Донской табак» заключили договор займа на 64 миллиона рублей, согласно которому клуб должен был вернуть деньги до конца года. Позже табачная компания уступила этот долг «Агрокому», который обратился с иском в суд. Общая сумма требований составляла 154 миллиона рублей, но компании отказали на основании того, что заем ФК брал не для получения финансовой выгоды.
В итоге взыскание было приостановлено до того, как будут рассмотрены кассационные жалобы ФК «Ростов» и правительства Ростовской области, которое является акционером клуба. Была подана жалоба на принятое 21 января 2020 года постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, отменившее решение суда первой инстанции, полностью отклонившей исковые требования.Распродажа имущества автозавода.
В мае в очередной раз выставили на торги имущество «Таганрогского автомобильного завода», на аукцион выставили три лота, общая начальная стоимость которых составляет 146,9 миллиона рублей. Начальная цена самого крупного из них превышает 125,2 миллиона рублей, этим лотом представлены на торгах земельные участки и производственные здания на территории завода в Таганроге, которые находятся в залоге у ООО «ЮАГ».
Ранее уже удалось реализовать часть имущества завода, продали земельный участок, несколько жилых помещений, недостроенных зданий и объектов за 80 миллионов рублей.