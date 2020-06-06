Суды Ростова в мае: тяжба ФК и «Агрокома», иски к ТАНТК и неприятности «Донстара»

Тяжба длиною в годыВ середине мая Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе определение, приостанавливающее взыскание с футбольного клуба «Ростов» 154 миллиона рублей в пользу компании «Агроком» Ивана Саввиди. В сентябре 2016 года ФК «Ростов» и «Донской табак» заключили договор займа на 64 миллиона рублей, согласно которому клуб должен был вернуть деньги до конца года. Позже табачная компания уступила этот долг «Агрокому», который обратился с иском в суд. Общая сумма требований составляла 154 миллиона рублей, но компании отказали на основании того, что заем ФК брал не для получения финансовой выгоды.