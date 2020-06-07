rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июня 2020, 17:08

Published 7 июня 2020, 17:08

Modified 1 октября, 14:49

Updated 1 октября, 14:49

В Шахтах вернули в лечебницу пациента, напавшего с ножом на санитарку

7 июня 2020, 17:08
Пациента, напавшего с ножом на санитарку в психоневрологическом диспансере в Ростовской области, вернули в лечебницу, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

В психдиспансере в Шахтах пациент напал с ножом на санитарку. Мужчина потребовал деньги, испуганная сотрудница лечебницы отдала ему тысячу рублей, после чего «разбойник» сбежал из учреждения. Сотрудники полиции задержали буйного пациента и вернули в медучреждение.

«По факту нападения, имевшего место в одном из учреждений города Шахты, сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье „Разбой“», — прокомментировали ЧП в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Ранее двух рыбаков расстрелял пьяный мужчина в Ростовской области

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика