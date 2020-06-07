В Шахтах вернули в лечебницу пациента, напавшего с ножом на санитарку

Posted 7 июня 2020, 17:08
Published 7 июня 2020, 17:08
Modified 1 октября, 14:49
Updated 1 октября, 14:49
В психдиспансере в Шахтах пациент напал с ножом на санитарку. Мужчина потребовал деньги, испуганная сотрудница лечебницы отдала ему тысячу рублей, после чего «разбойник» сбежал из учреждения. Сотрудники полиции задержали буйного пациента и вернули в медучреждение.
«По факту нападения, имевшего место в одном из учреждений города Шахты, сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье „Разбой“», — прокомментировали ЧП в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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