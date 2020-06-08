Храм закрыли в Батайске из-за нарушения режима

Posted 8 июня 2020, 06:54
Published 8 июня 2020, 06:54
Modified 1 октября, 14:07
Updated 1 октября, 14:07
На воротах храма накануне Троицы появилось объявление, что церковь «опечатана», а его настоятель отец Владимир на три месяца отстранен от службы.
За настоятеля заступились прихожане и даже составили коллективное письмо в его поддержку. «Очевидно, что назад Владимира Удовенко не вернут. 26 лет служения в Покровском храме! Большинство батюшек вышли из-под его воспитания. Мы не можем пройти мимо, и просим вас подписать коллективное обращение в поддержку отца Владимира Владыке», — говорится в обращении прихожан.
Напомним, в области действуют связанные с коронавирусом ограничения, перед Пасхой священнослужителям, которые будут проводит службы с прихожанами, пригрозили уголовным делом. В конце мая запрет на посещение храмов сняли, но ввели обязательный масочный режим для прихожан и священников.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]