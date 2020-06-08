Храм закрыли в Батайске из-за нарушения режима

За настоятеля заступились прихожане и даже составили коллективное письмо в его поддержку. «Очевидно, что назад Владимира Удовенко не вернут. 26 лет служения в Покровском храме! Большинство батюшек вышли из-под его воспитания. Мы не можем пройти мимо, и просим вас подписать коллективное обращение в поддержку отца Владимира Владыке», — говорится в обращении прихожан.