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Posted 8 июня 2020, 06:54

Published 8 июня 2020, 06:54

Modified 1 октября, 14:07

Updated 1 октября, 14:07

Храм закрыли в Батайске из-за нарушения режима

8 июня 2020, 06:54
Покровский храм закрыли в Батайске из-за нарушения эпидемиологического режима, сообщило издание battime.ru.

На воротах храма накануне Троицы появилось объявление, что церковь «опечатана», а его настоятель отец Владимир на три месяца отстранен от службы.

За настоятеля заступились прихожане и даже составили коллективное письмо в его поддержку. «Очевидно, что назад Владимира Удовенко не вернут. 26 лет служения в Покровском храме! Большинство батюшек вышли из-под его воспитания. Мы не можем пройти мимо, и просим вас подписать коллективное обращение в поддержку отца Владимира Владыке», — говорится в обращении прихожан.

Напомним, в области действуют связанные с коронавирусом ограничения, перед Пасхой священнослужителям, которые будут проводит службы с прихожанами, пригрозили уголовным делом. В конце мая запрет на посещение храмов сняли, но ввели обязательный масочный режим для прихожан и священников.

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