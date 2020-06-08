Мэр Москвы отменяет режим самоизоляции

Телеграмм-канал Мейстер пишет, что со слов Собянина, поддерживать режим ограничений при нежелании москвичей его соблюдать, невозможно. Санитарные врачи, которые согласились с этим решением, осознают дальнейшую тактику действий, отмечая, что за выигранные у эпидемии два с лишним месяца подготовились ко всему.