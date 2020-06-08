rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июня 2020, 13:52

Published 8 июня 2020, 13:52

Modified 17 сентября 2022, 17:09

Updated 17 сентября 2022, 17:09

Мэр Москвы отменяет режим самоизоляции

Мэр Москвы отменяет режим самоизоляции

8 июня 2020, 13:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возврате Москвы в штатный режим существования.

С завтрашнего дня отменяется самоизоляция, пропуска и график прогулок, затем в период с девятого по двадцать третье июня — практически все ограничения, восстанавливается деятельность салонов красоты, кафе, ресторанов, развлекательных и спортцентров.

Телеграмм-канал Мейстер пишет, что со слов Собянина, поддерживать режим ограничений при нежелании москвичей его соблюдать, невозможно. Санитарные врачи, которые согласились с этим решением, осознают дальнейшую тактику действий, отмечая, что за выигранные у эпидемии два с лишним месяца подготовились ко всему.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика