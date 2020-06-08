Понедельник в Ростове: закрытый храм, сохранение жестких мер и убийство рыбаков

Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения превысил 151 случай, а коэффициент распространения инфекции снизился с 1 до 0,99. Напомним, что уже на протяжении трех суток этот показатель сохраняется на уровне не выше 1. Для перехода властей ко второму этапу снятия ограничительных мер, он должен продержаться на этом уровне семь дней.