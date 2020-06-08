Понедельник в Ростове: закрытый храм, сохранение жестких мер и убийство рыбаков

С началом недели число новых случаев заражений коронавирусм начало снижаться. Так, 8 июня в Ростовской области было зарегистрировано 189 заболевших инфекцией в 30 городах и районах области, а общее количество зараженных достигло 6355 человек. При этом выздоровели более 36,6% заболевших иди 2343 пациента.
За последние сутки болезнь унесла жизнь 89-летнего мужчины и число умерших из-за коронавируса достигло 48 человек. В инфекционных госпиталях находятся 732 пациента, а загруженность “ковидных” коек составила 27,5%.
Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения превысил 151 случай, а коэффициент распространения инфекции снизился с 1 до 0,99. Напомним, что уже на протяжении трех суток этот показатель сохраняется на уровне не выше 1. Для перехода властей ко второму этапу снятия ограничительных мер, он должен продержаться на этом уровне семь дней.
Пока же, по оценке фонда «Петербургская политика», в Ростовской области сохраняется уровень ограничений по коронавирусу выше среднего.
Регион вошел в число 16 субъектов с уровнем ограничений выше среднего. Например, в Карелии, Татарстане, Белгородской, Сахалинской, Тверской и Тульской областях самоизоляция сохраняется только для пожилых граждан, а при въезде в регион нужна справки об отсутствии коронавируса.
В Ростовской области до сих пор жителям запрещены прогулки, закрыты парки, кафе, парикмахерские, фитнес-клубы и другие организации.
Из-за нарушений эпидемиологического режима в Батайске был закрыт Покровский храм. Сообщается, что на воротах храма накануне Троицы появилось объявление, что церковь «опечатана», а его настоятель отец Владимир на три месяца отстранен от службы.
За настоятеля, прослужившего в храме 26 лет, заступились прихожане и даже составили коллективное письмо в его поддержку.
Напомним, что из-за неблагоприятной эпидобстановки Ростовская-на-Дону епархия призвала донские храмы проводить богослужения в честь праздника Святой Троицы на улице.
На берегу реки Кагальник были обнаружены тела двух 35-летних рыбаков с простреленными головами. Предполагаемого убийцу быстро задержали, им оказался 34-летний житель села Новобатайск.
На допросе мужчина рассказал о ссоре убитыми. После этого подозреваемый отправился домой, взял ружье и вернулся к реке. Он расправился со своими оппонентами по нескольку раз выстрелив им в голову.
Затем злоумышленник скрыл следы преступления и скрылся. Следствие решает вопрос о его аресте.