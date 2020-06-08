В Новой Зеландии отменяют все ограничения по коронавирусу COVID-19

Posted 8 июня 2020, 11:13
Published 8 июня 2020, 11:13
Modified 17 сентября 2022, 17:09
Updated 17 сентября 2022, 17:09
Со вторника, девятого июня, правительство страны снимает все ограничительные меры, введенные из-за эпидемии. Об этом информирует телеканал «360».
Внутри Новой Зеландии больше не нужно соблюдать социальную дистанцию. Пока единственным напоминанием об эпидемии остаются закрытые границы. Иностранцам все еще не разрешается посещать страну, сказала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.
При этом местным жителям уже можно организовывать массовые мероприятия, свободно перемещаться по стране и пользоваться всеми видами транспорта. Предприятия архипелага уже возобновили свою работу.
По словам Джасинды Ардерн, в Новой Зеландии не исключены новые случаи коронавируса COVID-19. Однако на данный момент главной целью правительства страны является как можно быстрее восстановить экономику.
Специалисты Университета Джонса Хопкинса сообщили, что с начала эпидемии COVID-19 в Новой Зеландии заболевание выявлено лишь у 1 504 человек. Погибли 22 пациента. За последние 17 суток ни один гражданин Новой Зеландии ни заразился коронавирусом.