В Новой Зеландии отменяют все ограничения по коронавирусу COVID-19

Специалисты Университета Джонса Хопкинса сообщили, что с начала эпидемии COVID-19 в Новой Зеландии заболевание выявлено лишь у 1 504 человек. Погибли 22 пациента. За последние 17 суток ни один гражданин Новой Зеландии ни заразился коронавирусом.