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Posted 8 июня 2020, 11:13

Published 8 июня 2020, 11:13

Modified 17 сентября 2022, 17:09

Updated 17 сентября 2022, 17:09

В Новой Зеландии отменяют все ограничения по коронавирусу COVID-19

В Новой Зеландии отменяют все ограничения по коронавирусу COVID-19

8 июня 2020, 11:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Власти Новой Зеландии заявили о победе над китайской коронавирусной инфекций.

Со вторника, девятого июня, правительство страны снимает все ограничительные меры, введенные из-за эпидемии. Об этом информирует телеканал «360».

Внутри Новой Зеландии больше не нужно соблюдать социальную дистанцию. Пока единственным напоминанием об эпидемии остаются закрытые границы. Иностранцам все еще не разрешается посещать страну, сказала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

При этом местным жителям уже можно организовывать массовые мероприятия, свободно перемещаться по стране и пользоваться всеми видами транспорта. Предприятия архипелага уже возобновили свою работу.

По словам Джасинды Ардерн, в Новой Зеландии не исключены новые случаи коронавируса COVID-19. Однако на данный момент главной целью правительства страны является как можно быстрее восстановить экономику.

Специалисты Университета Джонса Хопкинса сообщили, что с начала эпидемии COVID-19 в Новой Зеландии заболевание выявлено лишь у 1 504 человек. Погибли 22 пациента. За последние 17 суток ни один гражданин Новой Зеландии ни заразился коронавирусом.

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