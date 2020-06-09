Продуманной назвали дату голосования по поправкам в Конституцию эксперты

При этом эксперт считает приемлемой критику предлагаемых поправок. «Абсолютное большинство граждан прекрасно понимает в какой стране они живут сегодня, в какой жили вчера и в какой они хотят жить завтра. Любая конструктивная критика приемлема, главное, чтобы это была не критика из разряда «Баба Яга всегда против», — отметила Корнеева.