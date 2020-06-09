Продуманной назвали дату голосования по поправкам в Конституцию эксперты

Posted 9 июня 2020, 10:07
Published 9 июня 2020, 10:07
Modified 1 октября, 15:18
Updated 1 октября, 15:18
Как рассказал Корнеева журналистам «ВостокМедиа», в других странах выборы из-за вируса не отменяют, жизнь продолжается. В России заболеваемость коронавирусом идет на спад, кроме того, само голосование организуют таким образом, чтобы избежать скопления людей.
При этом эксперт считает приемлемой критику предлагаемых поправок. «Абсолютное большинство граждан прекрасно понимает в какой стране они живут сегодня, в какой жили вчера и в какой они хотят жить завтра. Любая конструктивная критика приемлема, главное, чтобы это была не критика из разряда «Баба Яга всегда против», — отметила Корнеева.
Наиболее важной собеседница издания считает поправку о приоритете Конституции Российской федерации над международным правом. «У нас есть свои традиции исторические, правовые и культурные и мы не должны позволять кому-то учить нас жизни», — отметила Корнеева.
Также важной эксперт назвала поправку о гражданстве власть имущих и чиновников.
Ранее аналогичное мнение высказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
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