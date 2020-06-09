Прогулки по кладбищам разрешили в Волгодонске

Сейчас все городские кладбища открыты для посещения. Эти меры ввели в рамках ослабления действующих из-за коронавируса ограничений.
«Речь идет о кладбищах № 1, № 2, № 3 и Красноярском. На территорию можно заезжать на автомобиле и вести необходимые уходные работы», — сказано в сообщении.
Отмечается, что требование соблюдать масочный режим сохраняется. Также это касается и социальной дистанции.
Напомним, что в Ростовской области зарегистрировали уже 6355 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.