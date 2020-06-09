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Прогулки по кладбищам разрешили в Волгодонске

9 июня 2020, 06:44
Фото: pixabay
В Волгодонске Ростовской области сняли ограничения на посещения кладбищ, сообщили в городской администрации.

Сейчас все городские кладбища открыты для посещения. Эти меры ввели в рамках ослабления действующих из-за коронавируса ограничений.

«Речь идет о кладбищах № 1, № 2, № 3 и Красноярском. На территорию можно заезжать на автомобиле и вести необходимые уходные работы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что требование соблюдать масочный режим сохраняется. Также это касается и социальной дистанции.

Напомним, что в Ростовской области зарегистрировали уже 6355 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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