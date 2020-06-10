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Posted 10 июня 2020, 15:09

Published 10 июня 2020, 15:09

Modified 17 сентября 2022, 17:10

Updated 17 сентября 2022, 17:10

Актеру Михаилу Ефремову выписали 50 штрафов за нарушение ПДД за 1,5 года

Актеру Михаилу Ефремову выписали 50 штрафов за нарушение ПДД за 1,5 года

10 июня 2020, 15:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
За последние 1,5 года артист Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

По словам заместителя начальника ГИБДД Москвы Алексея Диокина, с начала 2020 года Михаил Ефремов допустил 11 нарушений ПДД. Об этом информирует телеканал «360».

Большая часть штрафов, которые выписывали актеру, связаны с превышением скорости. Чаще всего Ефремов грешил тем, что пересекал в неположенном месте дорожную разметку. В прошлом году его ловили на этом 39 раз.

Свои штрафы артист погашал. За 2019 год долгов у Ефремова нет. В текущем году он успел оплатить шесть штрафов. По пяти неоплаченным квитанциям, срок оплаты еще не истек, пояснил Алексей Диокин.

Отметим, что в понедельник, восьмого июня, Михаил Ефремов находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля на большой скорости выехал на полосу встречного движения. Там актер врезался в грузовой фургон. Водитель последнего от полученных травм скончался в больнице.

Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

#Общество#Новости
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