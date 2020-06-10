Актеру Михаилу Ефремову выписали 50 штрафов за нарушение ПДД за 1,5 года

Posted 10 июня 2020, 15:09
Published 10 июня 2020, 15:09
Modified 17 сентября 2022, 17:10
Updated 17 сентября 2022, 17:10
По словам заместителя начальника ГИБДД Москвы Алексея Диокина, с начала 2020 года Михаил Ефремов допустил 11 нарушений ПДД. Об этом информирует телеканал «360».
Большая часть штрафов, которые выписывали актеру, связаны с превышением скорости. Чаще всего Ефремов грешил тем, что пересекал в неположенном месте дорожную разметку. В прошлом году его ловили на этом 39 раз.
Свои штрафы артист погашал. За 2019 год долгов у Ефремова нет. В текущем году он успел оплатить шесть штрафов. По пяти неоплаченным квитанциям, срок оплаты еще не истек, пояснил Алексей Диокин.
Отметим, что в понедельник, восьмого июня, Михаил Ефремов находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля на большой скорости выехал на полосу встречного движения. Там актер врезался в грузовой фургон. Водитель последнего от полученных травм скончался в больнице.
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.