rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июня 2020, 16:16

Published 10 июня 2020, 16:16

Modified 17 сентября 2022, 17:10

Updated 17 сентября 2022, 17:10

Артисты сочувствуют Ефремову после аварии

Артисты сочувствуют Ефремову после аварии

10 июня 2020, 16:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Коллеги актера Михаила Ефремова высказались относительно аварии с его участием, выразив артисту свое сочувствие.

Газета «Известия» пишет, что восьмого июня джип Ефремова протаранил фургон Lada в центре Москвы. Погиб водитель отечественного авто. В отношении находившегося на момент аварии в нетрезвом виде актера, возбуждено уголовное дело. Суд отправил его под домашний арест.

Отмечается, что со слов кинорежиссера Алексея Красовского, выбор между тем, кому сегодня сочувствовать, представляется ложным. Это беда для обеих семей.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика