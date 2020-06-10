Артисты сочувствуют Ефремову после аварии

Posted 10 июня 2020, 16:16
Published 10 июня 2020, 16:16
Modified 17 сентября 2022, 17:10
Updated 17 сентября 2022, 17:10
Газета «Известия» пишет, что восьмого июня джип Ефремова протаранил фургон Lada в центре Москвы. Погиб водитель отечественного авто. В отношении находившегося на момент аварии в нетрезвом виде актера, возбуждено уголовное дело. Суд отправил его под домашний арест.
Отмечается, что со слов кинорежиссера Алексея Красовского, выбор между тем, кому сегодня сочувствовать, представляется ложным. Это беда для обеих семей.