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Коронавирусом переболели уже 2550 человек в Ростовской области

10 июня 2020, 08:19
Фото: pixabay.com
В Ростовской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавируса 81 пациент, говорится в сообщении регионального правительства.

Доля излечившихся после инфекции сохраняется в регионе на уровне 37%. Общее число переболевших COVID-19 достигло 2550 человек.

Напомним, что на 10 июня в Ростовской области было зарегистрировано 192 новых случая заражения, а количество инфицированных составило 6734 человека.

В «ковидных» госпиталях в настоящее время находятся 696 заболевших, из них 30 в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. А загруженность коечного фонда составила 31%.

За все время от инфекции в регионе скончались 53 пациента. Последними жертвами «короны» стали три пожилые женщины, страдающие ожирением и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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