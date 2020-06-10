Коронавирусом переболели уже 2550 человек в Ростовской области

Доля излечившихся после инфекции сохраняется в регионе на уровне 37%. Общее число переболевших COVID-19 достигло 2550 человек.
Напомним, что на 10 июня в Ростовской области было зарегистрировано 192 новых случая заражения, а количество инфицированных составило 6734 человека.
В «ковидных» госпиталях в настоящее время находятся 696 заболевших, из них 30 в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. А загруженность коечного фонда составила 31%.
За все время от инфекции в регионе скончались 53 пациента. Последними жертвами «короны» стали три пожилые женщины, страдающие ожирением и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.