Препарат для лечения коронавируса поступил в Ростовскую область

Ранее ряд федеральных СМИ сообщили, что в 35 регионов страны в четверг, 11 июня, направят первую партию препарата «Авифавир». Всего в июне планируется направить в российские медучреждения 60 тысяч курсов нового лекарства, а при необходимости производитель увеличит объем до двух миллионов курсов в год.