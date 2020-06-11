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Posted 11 июня 2020, 13:36

Published 11 июня 2020, 13:36

Modified 1 октября, 13:07

Updated 1 октября, 13:07

Препарат для лечения коронавируса поступил в Ростовскую область

11 июня 2020, 13:36
Сюжет
Коронавирус
Препарат для лечения коронавируса «Авифавир» поступил в Ростовскую область раньше других регионов России, сообщили в региональном пресс-центре по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу.

Ранее ряд федеральных СМИ сообщили, что в 35 регионов страны в четверг, 11 июня, направят первую партию препарата «Авифавир». Всего в июне планируется направить в российские медучреждения 60 тысяч курсов нового лекарства, а при необходимости производитель увеличит объем до двух миллионов курсов в год.

Российское лекарство является вторым в мире препаратом против коронавируса. «Авифавир» был создан на базе японского «Фавипиравира», блокирующего размножение коронавируса.

«Препарат имеется в Ростовской области. Он входит в схему лечения при среднетяжелых и тяжелых случаях», — пояснили в пресс-центре.

На 11 июня в Ростовской области коронавирусом заболели 6954 человек, выздоровели 2702 пациента, умерли — 59 больных.

#Общество#Коронавирус#Новости
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