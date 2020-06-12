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Posted 12 июня 2020, 08:43

Published 12 июня 2020, 08:43

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

В Ростове девушка выпала из окна дома и погибла

12 июня 2020, 08:43
В Ростове-на-Дону из окна многоэтажного дома выпала местная жительница и скончалась от полученных травм, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Происшествие случилось в переулке Днепровский в четверг. Девушка выпала с одного из верхних этажей и упала на асфальт.

По словам очевидцев, спасти ростовчанку не удалось. Пользователи в комментариях выразили соболезнования ее родным. Некоторые предположили, что девушка выпала, когда мыла окна.

К месту происшествия приезжали полицейские и медики.

Ранее в Ростове-на-Дону выпавший с восьмого этажа упитанный кот разбил стеклянную крышу припаркованного автомобиля.

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