В Ростове девушка выпала из окна дома и погибла

В Ростове-на-Дону из окна многоэтажного дома выпала местная жительница и скончалась от полученных травм, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Происшествие случилось в переулке Днепровский в четверг. Девушка выпала с одного из верхних этажей и упала на асфальт. По словам очевидцев, спасти ростовчанку не удалось. Пользователи в комментариях выразили соболезнования ее родным. Некоторые предположили, что девушка выпала, когда мыла окна. К месту происшествия приезжали полицейские и медики. Ранее в Ростове-на-Дону выпавший с восьмого этажа упитанный кот разбил стеклянную крышу припаркованного автомобиля.