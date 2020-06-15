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Posted 15 июня 2020, 08:53

Published 15 июня 2020, 08:53

Modified 17 сентября 2022, 17:10

Updated 17 сентября 2022, 17:10

Как всеобщая самоизоляция сблизила компании и клиентов

Как всеобщая самоизоляция сблизила компании и клиентов

15 июня 2020, 08:53
Фото: 1MI.
Самоизоляция в Ростове-на-Дону бросила вызов многим сферам бизнеса.

1. Как попасть в личный кабинет

Существует 3 простых способа настроить свой тариф или внести в него изменения.

Во-первых, это сайт, где в правом верхнем углу можно войти в личный кабинет.

Во-вторых, — и это, пожалуй, самый удобный вариант −вашсмартфон и мобильное приложение «Мой Tele2», установленное на нем. Сегодня через приложения мы заказываем еду и одежду, вызываем такси, смотрим объявления и контролируем финансовые операции. Приложение дает пользователям много полезных возможностей, о которых мы еще расскажем подробнее.

Кроме того, если с самостоятельной настройкой есть какие-то сложности, вы можете обратиться в службу поддержки. Большинство запросов можно решить через дистанционные каналы связи — например, чат−бот, e-mail или мессенджеры. Либо можно позвонить и провести большинство настроек вместе с приветливым оператором контактного центра.

2. Управляйте гигабайтами и минутами

Мы привыкли, что тарифный план предполагает заранее прописанные четкие условия, которые нельзя поменять — можно только докупить дополнительные опции. Tele2 предложила более персонифицированный подход − конструктор. Каждый абонент может изменять наполнение пакета услуг, сохраняя свой прежний тариф.

Сделать это несложно — на сайте или в приложении можно добавить минуты или гигабайты. Нажимаете «Настроить» и далее в интуитивно понятном интерфейсе с помощью виртуального бегунка добавляете или уменьшаете количество гигабайтов и минут. И улучшаете настройки, пока они не станут идеальными для вас. Вместе с объемом меняется и стоимость, но можно сбалансировать свой тариф так, что стоимость останется неизменной — только наполнение его будет идеальным именно для вас.

3. Продать−купить, сохранить или подарить

Предположим, в мае вы устроили цифровой детокс, и по итогам месяца остались лишние гигабайты или минуты. Не волнуйтесь — не пропадут. Оператор сделал их несгораемыми: они просто переносятся на следующий месяц автоматически, без вашего участия и дополнительных хлопот.

Кроме того, можно использовать сервис «Маркет Tele2» на сайте или в приложении. Здесь можно выставить неиспользованные гигабайты на продажу или наоборот — приобрести нужное их количество, если вдруг ваш пакет интернета закончился, а месяц — еще нет.

Наконец, оставшиеся виртуальные средства можно подарить. Жест может получиться еще более красивым, если отправить открытку вместе с виртуальным подарком, сервис это позволяет.

4. Искусственный интеллект в помощь абоненту

Из личного кабинета можно легко заказать детализацию всех выходящих и исходящих вызовов и потраченного трафика. Обычно абонент хочет увидеть детализацию, чтобы составить объективную картину своего потребления и оптимизировать расходы. Сделать это можно вручную, с помощью калькулятора, но есть способ более удобный и современный: эту работу можно доверить искусственному интеллекту Миа − виртуальному помощнику для настройки тарифа.

В рамках тарифа «Мой онлайн+» опция бесплатна. Миа проанализирует ваши расходы минут и ГБ, а затем предложит вариант лучшего сочетания параметров и наиболее оптимальный, индивидуально настроенный тариф.

5. Дополните тариф услугами

В современном интерактивном мире изменять объем и наполнение любой услуги можно за счет нескольких кликов мышью или прикосновений к экрану смартфона.

В личном кабинете Tele2 есть функция многократного подключения и отключения услуг в зависимости от потребностей. За доли секунды можно активировать опции безлимитного пользования соцсетями, мессенджерами, YouTube, приложений знакомств и другие сервисы.

6. «Больше», чем просто программа лояльности

Пожалуй, самая приятная часть «серфинга» по функционалу личного кабинета — изучение скидочных и бонусных программ и предложений кешбэка по программе «Больше».

Программа лояльности — это выгодные покупки благодаря скидкам от многочисленных компаний-парнеров. Среди них, кроме обычных магазинов вашего города, множество онлайн−магазинов — Литрес, Bookmate, Wink, Lamodаи другие. Что сейчас особенно актуально.

Программа лояльности также предлагает более доступное онлайн-обучение, простои и выгодный доступ к сервисам изучения языков, различным образовательным программам.

Ощутить финансовую выгоду можно также при использовании кэшбэка, когда деньги за покупки возвращаются на счет мобильного телефона. Активировать понравившиеся опции можно в несколько кликов.

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