Как всеобщая самоизоляция сблизила компании и клиентов

Сделать это несложно — на сайте или в приложении можно добавить минуты или гигабайты. Нажимаете «Настроить» и далее в интуитивно понятном интерфейсе с помощью виртуального бегунка добавляете или уменьшаете количество гигабайтов и минут. И улучшаете настройки, пока они не станут идеальными для вас. Вместе с объемом меняется и стоимость, но можно сбалансировать свой тариф так, что стоимость останется неизменной — только наполнение его будет идеальным именно для вас.