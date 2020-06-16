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Posted 16 июня 2020, 06:34

Published 16 июня 2020, 06:34

Modified 1 октября, 13:51

Updated 1 октября, 13:51

Ростовчан предупредили об отключениях горячей воды

16 июня 2020, 06:34
В Ростове-на-Дону начались гидравлические испытания тепловых сетей, что приведет к отключению горячей воды, сообщили в городской администрации.

Работы проходят в Советском, Железнодорожном районах и центральной части. Это касается улиц Доватора, Мадояна, Литвинова, Пескова, Пушкинская.

Также испытания проводятся на улицах Серафимовича, Сиверса, Маркова, Локомотивная, Мечникова, Текучева. В течение двух дней будут охлаждать теплоноситель до 35 градусов.

С 17 по 19 июня планируется увеличить давление в трубопроводах. Это позволит обнаружить участки со сниженной надежностью.

«Местных жителей попросили с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с отключениями. При обнаружении течи следует обратиться в диспетчерскую службу», — сказано в сообщении.

Отмечается, что полностью восстановят горячее водоснабжение к 29 июня.

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