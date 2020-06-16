Ростовчан предупредили об отключениях горячей воды

Posted 16 июня 2020, 06:34
Published 16 июня 2020, 06:34
Modified 1 октября, 13:51
Updated 1 октября, 13:51
Работы проходят в Советском, Железнодорожном районах и центральной части. Это касается улиц Доватора, Мадояна, Литвинова, Пескова, Пушкинская.
Также испытания проводятся на улицах Серафимовича, Сиверса, Маркова, Локомотивная, Мечникова, Текучева. В течение двух дней будут охлаждать теплоноситель до 35 градусов.
С 17 по 19 июня планируется увеличить давление в трубопроводах. Это позволит обнаружить участки со сниженной надежностью.
«Местных жителей попросили с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с отключениями. При обнаружении течи следует обратиться в диспетчерскую службу», — сказано в сообщении.
Отмечается, что полностью восстановят горячее водоснабжение к 29 июня.