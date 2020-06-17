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Posted 17 июня 2020, 10:13

Published 17 июня 2020, 10:13

Modified 17 сентября 2022, 17:12

Updated 17 сентября 2022, 17:12

Медики нашли способ профилактики рака толстой кишки

Медики нашли способ профилактики рака толстой кишки

17 июня 2020, 10:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Механизм, который лежит в основe колоректального ракa, имеет непосредственную связь c кишечными микроорганизмами. Такой вывод сделали специалисты из Центрa исследования воспаления VIB-UGent и Университетa Гента в Бельгии.

Так, ученым удалось обнаружить, что на целостность кишечного эпителия, который обычно выступает барьером для проникновения кишечных бактерий, оказывает влияние аномальная экспрессия белка Zeb2. Белок нарушает этот барьер, что приводит к воспалению, и, в результате, развитию рака.

Как пишет газета "Известия", ученые предположили, что если вовремя удалить микробиоту или произвести манипулирование иммунной системой, это, возможно, предотвратит развитие онкологии. Эксперимент, проведенный на мышах, продемонстрировал, что при помощи антибиотиков широкого спектра действия получилось уничтожить ряд бактерий в организме грызунов и предотвратить зарождение злокачественных опухолей.

Также ученые напомнили, что кроме генетики, риск развития онкологии толстой кишки повышают некачественное питание, лишний вес и недостаток движения.

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