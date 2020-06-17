Медики нашли способ профилактики рака толстой кишки

Так, ученым удалось обнаружить, что на целостность кишечного эпителия, который обычно выступает барьером для проникновения кишечных бактерий, оказывает влияние аномальная экспрессия белка Zeb2. Белок нарушает этот барьер, что приводит к воспалению, и, в результате, развитию рака.