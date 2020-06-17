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Posted 17 июня 2020, 13:25

Published 17 июня 2020, 13:25

Modified 1 октября, 15:26

Updated 1 октября, 15:26

Новую инфекционную больницу начала строить в Ростове компания областного депутата

17 июня 2020, 13:25
В Ростове-на-Дону начали строительство новой инфекционной больницы, сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

«Строители вышли на площадку. Техническое задание министерствами здравоохранения и строительства согласовано», — рассказала глава регионального Минздрава.

Новая больница появится до конца 2020 года рядом с Щепкинским лесом, подряд получила компания «Ростовгражданпроект», принадлежащая депутату Законодательного собрания Ростовской области Евгению Дегтяреву.

Это будет первая специализированная инфекционная больница в области, она будет рассчитана на 200 коек, из которых порядка 30 сделают реанимационными. Стоимость реализации проекта составляет 2,6 миллиарда рублей.

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