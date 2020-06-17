Новую инфекционную больницу начала строить в Ростове компания областного депутата

Posted 17 июня 2020, 13:25
Published 17 июня 2020, 13:25
Modified 1 октября, 15:26
Updated 1 октября, 15:26
«Строители вышли на площадку. Техническое задание министерствами здравоохранения и строительства согласовано», — рассказала глава регионального Минздрава.
Новая больница появится до конца 2020 года рядом с Щепкинским лесом, подряд получила компания «Ростовгражданпроект», принадлежащая депутату Законодательного собрания Ростовской области Евгению Дегтяреву.
Это будет первая специализированная инфекционная больница в области, она будет рассчитана на 200 коек, из которых порядка 30 сделают реанимационными. Стоимость реализации проекта составляет 2,6 миллиарда рублей.