Бывший глава ВФЛА ответил на обвинения французской прокуратуры

«Следственный комитет России провел свое расследование. В ходе него было опрошено более пятисот свидетелей. Была проведена очная ставка с Лилией Шобуховой, на чьих показаниях основаны обвинения парижской прокуратуры против меня. Что я якобы вымогал у нее деньги, чтобы скрыть ее положительные допинг-пробы.
Она показала, что претензий ко мне не имеет, что никакие деньги я у нее не вымогал, и не имею отношения к этому делу. Но почему-то прокуратура Франции ее показания не учла. Проигнорировала она и расследование Следственного комитета России», - сказал Балахничев «Советскому спорту».