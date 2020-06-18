Бывший глава ВФЛА ответил на обвинения французской прокуратуры

Она показала, что претензий ко мне не имеет, что никакие деньги я у нее не вымогал, и не имею отношения к этому делу. Но почему-то прокуратура Франции ее показания не учла. Проигнорировала она и расследование Следственного комитета России», - сказал Балахничев «Советскому спорту».