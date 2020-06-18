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Бывший глава ВФЛА ответил на обвинения французской прокуратуры

18 июня 2020, 14:06
Фото: wikimedia.org
Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев ответил на обвинения Франции, согласно которому функционеру грозит четыре года заключения и штраф в размере 1,8 млн долларов.

«Следственный комитет России провел свое расследование. В ходе него было опрошено более пятисот свидетелей. Была проведена очная ставка с Лилией Шобуховой, на чьих показаниях основаны обвинения парижской прокуратуры против меня. Что я якобы вымогал у нее деньги, чтобы скрыть ее положительные допинг-пробы.

Она показала, что претензий ко мне не имеет, что никакие деньги я у нее не вымогал, и не имею отношения к этому делу. Но почему-то прокуратура Франции ее показания не учла. Проигнорировала она и расследование Следственного комитета России», - сказал Балахничев «Советскому спорту».

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