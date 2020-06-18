Четверг в Ростове: мораторий для хапуг, новый кандидат и коронавирусный матч

Статистика по коронавирусу в регионе продолжает радовать отрицательной динамикой, с каждым днем прирост новых инфицированных все ниже, а выздоровевших становится все больше. Так, за последние 24 часа инфекцию выявили у 146 человек, а общее число инфицированных составило 8097.
За время пандемии успели выздороветь 3526 заразившихся коронавирусом или более 43% инфицированных. Только за последние сутки врачи признали выздоровевшими 206 человек.
При этом болезнь унесла жизни еще четверых человек. Жертвами инфекции стали 55-летний мужчина и 63-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, оба поздно обратились за медицинской помощью, 58-летний мужчина с хроническими заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы и онкозаболеванием, а также 82-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таким образом число умерших составило 76 человек, а смертность от коронавируса — 0,93%.
Коэффициент распространения инфекции зафиксирован на уровне 0,82.
На совещании по вопросам мониторинга мер поддержки бизнеса в условиях пандемии губернатор Ростовской области предложил продлить мораторий на проверки бизнеса в третьем квартале 2020 года.
Он пояснил, что получил поручение о продлении мер поддержки для предприятий от президента Владимира Путина. Губернатор отметил, что региону предстоит не просто восстановить экономику, но и обеспечить ей высокую динамику развития.
Мораторий на проверки бизнеса был введен в регионе с 31 марта в качестве одной из мер поддержки. Исключением являются внеплановые проверки, основанием для которых стало причинение вреда жизни.
Коммунисты выдвинули своего кандидата на выборы губернатора Ростовской области. Им стал член Президиума ЦКРК КПРФ, первый секретарь Комитета Ростовского-на-Дону городского отделения КПРФ и руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской области Евгений Бессонов. Главным предвыборным обещанием кандидата стала реализация программы вывода Ростовской области из затянувшегося кризиса.
Губернаторские выборы в регионе назначены на 13 сентября. Баллотироваться на третий срок намерен и действующий глава региона Василий Голубев.
Футбольному клубу «Ростов» могут засчитать техническое поражение из-за отмены матча с «Сочи» на стадион «Фишт» 19 июня. Напомним, что у шестерых игроков желто-синих выявили коронавирус и команда отправилась на двухнедельный карантин.
При этом Российская премьер-лига выступила на стороне «Ростова», заявив о готовности перенести игру на 19 июл, но при условии согласия обеих сторон. При этом в РПЛ отметили, что перенести матч Ростову» можно будет только один раз из-за плотного графика оставшихся игр сезона 2019/20.
Но в «Сочи» возможность переноса игры не рассматривают. Представители клуба заявили, что готовы провести матч в назначенный день, несмотря на коронавирус. Команда аргументировала это тем, что не может переносить матчи из-за плотности актуального календаря.
«В сложившейся ситуации футбольный клуб „Сочи“ выступает за проведение игры с „Ростовом“ 19 июня в 20:00 на стадионе „Фишт“ с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат. Со своей стороны клуб гарантирует соблюдение всех требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности этой игры», — сказано в сообщении.