Четверг в Ростове: мораторий для хапуг, новый кандидат и коронавирусный матч

При этом болезнь унесла жизни еще четверых человек. Жертвами инфекции стали 55-летний мужчина и 63-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, оба поздно обратились за медицинской помощью, 58-летний мужчина с хроническими заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы и онкозаболеванием, а также 82-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таким образом число умерших составило 76 человек, а смертность от коронавируса — 0,93%.