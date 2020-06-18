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Дело Мавроди живет: Полиция в Ростове ищет пострадавших от пирамиды «Кэшбери»

18 июня 2020, 14:48
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону просят откликнуться местных жителей, которые вложили деньги в инвестиционную компанию «Кэшбери», сообщили в региональном УМВД.

Сейчас в отношении руководителей компании расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Финансовая пирамида была зарегистрирована в Ростове по улице Нижнебульварной. Пользователи через личный кабинет вносили деньги, ожидая получить проценты.

«Фигуранты не собирались выплачивать дивиденды, в полицию обратились уже девять человек. Они успели внести два миллиона рублей», — сказано в сообщении.

Деньги вкладывали жители и других регионов. Всем, кто стал пострадавшим от действий компании, следует звонить по номеру 8 (863) 249-12-17.

Добавим, что компания объявила о своем закрытии в конце 2018 года и анонсировала открытие аналогичной компании. Оставшихся без денег людей попросили подождать до начала 2019 года, пообещав им возврат средств.

Однако открытия новой компании до сих пор не состоялось, представители «Кэшбери» перестали выходить на связь и ничего не вернули.

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#Новости#Происшествия
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