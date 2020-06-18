Долг спортклуба «Антей» в Ростове могут списать с пенсии легендарного тренера-боксера

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района города Ростова-на-Дону с 2018 года взыскивает с многопрофильного клуба «Антей» 138 тысяч рублей за содержание и ремонт имущества. До сегодняшнего дня 78-летний директор спортклуба, где бесплатно занимаются взрослые и дети, Рафаэль Акопян продолжает судиться с управляющими компаниями и чиновниками. Сейчас он переживает, что долги спортклуба начнут списывать с его пенсионной карты.
Войны с УК
Управляющая компания «ПКФ «Юг-ТТ», которая обслуживала дом № 13 в переулке Авиамоторный (именно здесь и располагается клуб «Антей») с обратилась в суд в 2016 году к МКУ ЖКХ Октябрьского района с требованием о взыскании 502 тысяч рублей.
Истец указывал, что с 2013 по 2016 год ответчик не оплачивал счета за тепло и ремонтные работы. В процессе судебного разбирательства выяснилось, что долги за услуги, которые предоставляла УК спортклубу, составляют не полмиллиона рублей, а около 140 тысяч. Из решения суда следует, что жилое помещение было передано клубу на безвозмездное пользование администрацией, однако это не значит, что оплачивать счета за услуги обязывается «Антей».
«В соответствии со статьей 695 Гражданского кодекса Российской Федерации ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, и нести все расходы на ее содержание, если иное не предусмотрено договором безвозмездного пользования. Суд первой инстанции обоснованно отметил, что указанная норма регулирует отношения по безвозмездному пользованию имуществом между ссудодателем и ссудополучателем и не является основанием возникновения обязательств у Ростовской городской общественной организацией Семейно-патриотический центр „Антей“ перед истцом», — говорится в решении суда (7 июля 2017 год).
Суд пришел к выводу, что с момента регистрации права управления именно ответчик должен нести расходы на оплату коммунальных услуг, обслуживание и содержание общего имущества этого нежилого помещения многоквартирного дома. Районному ЖКХ пришлось погасить долг клуба. Однако спустя почти год чиновники подали в суд на «Антей», чтобы вернуть эти деньги.
И уже в мае 2018 года Арбитражный суд Ростовской области принимает решение, по которому спортклуб должен вернуть 138 тысяч рублей жилищно-коммунальной службе. Почему в этот раз суд не принял сторону спортклуба, не учел все тот же Гражданский кодекс и статью 695 — неизвестно.
Долг в размере 138 тысяч рублей до сих пор «висит» на клубе «Антей», и директор спортцентра не знает, когда он сможет выплатить эту сумму.
В прошлом году у «Антея» вновь возникли финансовые трудности. Управляющая компания «Возрождение — Плюс» подала в суд на спортклуб, требуя 178 тысяч рублей за долги ЖКХ. В июне 2019 года суд отказал в иске полностью.
«Ростовская городская общественная организация Семейно-патриотический центр „Антей“ является пользователем помещения и не является надлежащим ответчиком по требованиям о неуплате платежей за содержание и текущий ремонт спорного нежилого помещения. На основании изложенного, в удовлетворении заявленных требований к ответчику надлежит отказать. Требования предъявлены к ненадлежащему ответчику», — следует из решения суда (17 июня 2019 года).
Принимая это решение, судья вновь ссылается на Гражданский кодекс.
Дело приняло резонансный характер, и рэпер Василий Вакуленко (Баста), который лично знаком с директором клуба «Антей» Рафаэлем Акопяном, перечислил 220 тысяч рублей, чтобы этот долг был оплачен, а тренер смог продолжить спокойно заниматься своим делом.
Суды с ЖКХ и управляющими компаниями, в которых участвует директор «Антея», продолжаются уже пятый год.
«Как только на счету нашего клуба появляется какая-то сумма, она „исчезает“ в счет долга. Я переживаю, что скоро с моей пенсионной карты начнут списывать этот долг в 140 тысяч рублей», — говорит Рафаэль Акопян.
Платили за полицию
«В 2015 году позвонили из администрации района и попросили одну из комнат передать участковой полиции. Это помещение было в моем распоряжении. Я платил коммунальные услуги с того момента и за ту комнату, которая занимала полиция», — рассказывает Рафаэль Акопян.
Разбирательства растянулись на года, долгие переписки показали, что ГУ МВД Ростовской области исправно оплачивали коммунальные платежи «по квадратуре» занимаемой площади.
«Комната не отапливалась, они (участковые) включали электрический обогреватель, иногда до 17 тысяч рублей в месяц мы платили за них. Эти суммы, скорее всего, мне не вернут, но я написал в „ТНС — Энерго“, попросил сделать перерасчет. Спустя полгода мне дали нужный документ, который показывает, что участковый пункт является у нас „минусовой точкой“ — они занимают у нас помещение. Но сейчас никого не принимают из-за коронавируса», — говорит Акопян.
Журналист RostovGazeta направила запрос в «ТНС — Энерго» по вопросу перерасчета платежей за электроэнергию между МВД и клубом «Антей».
У Рафаэля Акопяна много регалий, среди значимых, которые он сам называет: «четырехкратный чемпион Вооруженных Сил СССР, заслуженный мастер спорта, призер чемпионатов РСФСР по боксу, кандидат в олимпийскую сборную СССР». Клуб «Антей» он основал 1987 году, с тех пор тренирует всех желающих бесплатно, дает частные уроки. Сейчас Акопян собирает деньги через соцсети, чтобы оплатить текущие расходы по коммунальным платежам.
«В этом году мне отказали в участии в конкурсе на получение президентского гранта из-за этих долгов. Знакомый депутат Госдумы обещал помочь в ближайшее время, будем надеяться, что все проблемы разрешатся», — говорит Акопян.