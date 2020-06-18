Долг спортклуба «Антей» в Ростове могут списать с пенсии легендарного тренера-боксера

«Комната не отапливалась, они (участковые) включали электрический обогреватель, иногда до 17 тысяч рублей в месяц мы платили за них. Эти суммы, скорее всего, мне не вернут, но я написал в „ТНС — Энерго“, попросил сделать перерасчет. Спустя полгода мне дали нужный документ, который показывает, что участковый пункт является у нас „минусовой точкой“ — они занимают у нас помещение. Но сейчас никого не принимают из-за коронавируса», — говорит Акопян.