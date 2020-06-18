Матч «Ростова» с «Сочи» могут перенести при согласии обеих сторон

Напомним, что матч 23-го тура между «Ростовом» и Сочи» должен был состояться на стадионе «Фишт» 19 июня. При этом администрация Сочи заявила о том, что болельщиков «Ростова» на стадион не пустят, а отправят вместо этого в обсерватор на 14-дневный карантин.