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Матч «Ростова» с «Сочи» могут перенести при согласии обеих сторон

18 июня 2020, 13:17
Фото: pixabay.com
Российская премьер-лига заявила, что готова перенести матч между клубами «Ростов» и «Сочи» на 19 июля, такое решение было объявлено в ходе пресс-конференции, посвященной возобновлению чемпионата.

Однако перенос игры возможен, если оба клуба дадут согласие на это. Кроме того, в РПЛ напомнили, что перенести можно только одну встречу «Ростова» из-за высокой плотности календаря оставшихся игр сезона-2019/2020.

Напомним, что матч 23-го тура между «Ростовом» и Сочи» должен был состояться на стадионе «Фишт» 19 июня. При этом администрация Сочи заявила о том, что болельщиков «Ростова» на стадион не пустят, а отправят вместо этого в обсерватор на 14-дневный карантин.

Но в среду, 17 июня, стало известно, что шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом и команда отправилась на карантин. Теперь клубу грозит техническое поражение.

Также у «Ростова» на 27 июня запланирован домашний матч с тульским «Арсеналом», а 1 июля — с «Краснодаром».

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#Новости#Коронавирус#Спорт
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