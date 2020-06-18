Матч «Ростова» с «Сочи» могут перенести при согласии обеих сторон

Однако перенос игры возможен, если оба клуба дадут согласие на это. Кроме того, в РПЛ напомнили, что перенести можно только одну встречу «Ростова» из-за высокой плотности календаря оставшихся игр сезона-2019/2020.
Напомним, что матч 23-го тура между «Ростовом» и Сочи» должен был состояться на стадионе «Фишт» 19 июня. При этом администрация Сочи заявила о том, что болельщиков «Ростова» на стадион не пустят, а отправят вместо этого в обсерватор на 14-дневный карантин.
Но в среду, 17 июня, стало известно, что шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом и команда отправилась на карантин. Теперь клубу грозит техническое поражение.
Также у «Ростова» на 27 июня запланирован домашний матч с тульским «Арсеналом», а 1 июля — с «Краснодаром».