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Posted 18 июня 2020, 12:44

Published 18 июня 2020, 12:44

Modified 1 октября, 15:15

Updated 1 октября, 15:15

Минздрав Ростовской области потратит 74,7 млн руб на 28 аппаратов ИВЛ

18 июня 2020, 12:44
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Эксклюзив
Министерство здравоохранения Ростовской области объявило еще два аукциона на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких, следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

Так, 17 аппаратов ИВЛ региональный Минздрав намерен направить в Волгодонскую городскую больницу №1. На это было выделено 42,1 миллиона рублей. При этом максимальная стоимость одного аппарата составит 2,48 миллиона рублей.

Еще 11 аппаратов ИВЛ, предназначенных для интенсивной терапии, закупят для Городской больницы №20 Ростова-на-Дону. Максимальная стоимость контракта составляет 32,6 миллиона рублей, а цена за одну единицу медоборудования оказалась несколько выше - 2,97 миллиона рублей.

Потенциальным победителям предстоит поставить оборудование, собрать, установить и смонтировать его, ввести в эксплуатацию и обучить персонал работе с ним и обслуживанию в течение 90 дней с момента заключения контрактов.

Ранее министерство здравоохранения Ростовской области выделило свыше 46 миллионов рублей на 19 аппаратов искусственной вентиляции легких для МБУЗ «ГБ № 1 им. Н. А. Семашко города Ростова-на-Дону».

Напомним, что по словам главы регионального Минздрава Татьяны Быковской, из находящихся на искусственной вентиляции легких пациентов с коронавирусом выздоравливают только 13-15%.

#Экономика#Эксклюзив#Новости
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