Минздрав Ростовской области потратит 74,7 млн руб на 28 аппаратов ИВЛ

Posted 18 июня 2020, 12:44
Published 18 июня 2020, 12:44
Modified 1 октября, 15:15
Updated 1 октября, 15:15
Так, 17 аппаратов ИВЛ региональный Минздрав намерен направить в Волгодонскую городскую больницу №1. На это было выделено 42,1 миллиона рублей. При этом максимальная стоимость одного аппарата составит 2,48 миллиона рублей.
Еще 11 аппаратов ИВЛ, предназначенных для интенсивной терапии, закупят для Городской больницы №20 Ростова-на-Дону. Максимальная стоимость контракта составляет 32,6 миллиона рублей, а цена за одну единицу медоборудования оказалась несколько выше - 2,97 миллиона рублей.
Потенциальным победителям предстоит поставить оборудование, собрать, установить и смонтировать его, ввести в эксплуатацию и обучить персонал работе с ним и обслуживанию в течение 90 дней с момента заключения контрактов.
Ранее министерство здравоохранения Ростовской области выделило свыше 46 миллионов рублей на 19 аппаратов искусственной вентиляции легких для МБУЗ «ГБ № 1 им. Н. А. Семашко города Ростова-на-Дону».
Напомним, что по словам главы регионального Минздрава Татьяны Быковской, из находящихся на искусственной вентиляции легких пациентов с коронавирусом выздоравливают только 13-15%.