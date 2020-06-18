Новое кладбище построят в Таганроге рядом с Мариупольским шоссе

Так, аукцион на выполнение первого этапа работ по устройству кладбища около Мариупольского шоссе администрация города объявила 16 июня.
Максимальная стоимость контракта составляет 2,7 миллиона рублей. За эти деньги потенциальному подрядчику предстоит посадить деревья, установить биотуалеты, оборудовать площадку для мусорных контейнеров, устроить водоотводные каналы и уложить дорожное покрытие и выполнить другие работы.
Подрядчику необходимо будет выполнить работы в течение 75 календарных дней с момента подписания контракта.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 25 июня, а победителя выберут 26 июня.