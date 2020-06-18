Новое кладбище построят в Таганроге рядом с Мариупольским шоссе

Максимальная стоимость контракта составляет 2,7 миллиона рублей. За эти деньги потенциальному подрядчику предстоит посадить деревья, установить биотуалеты, оборудовать площадку для мусорных контейнеров, устроить водоотводные каналы и уложить дорожное покрытие и выполнить другие работы.