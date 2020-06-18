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Около 317 млн потратят на расселение аварийного фонда в Ростовской области

18 июня 2020, 11:51
Фото: donland.ru
В Ростовской области на расселение 7,2 тысячи квадратных метров аварийного жилья потратят около 317 миллионов рублей, сообщили в правительстве региона.

В этом году планируется переселить 350 человек. У них есть квартиры в аварийных домах, которые были признаны таковыми после 2017 года.

Дома построены в Белокалитвинском, Цимлянском и Красносулинском районах. Также они есть в Ростове, Таганроге и Шахтах.

«Мы хотим уже в 2021 году завершить намеченные работы. При наличии денег можно будет приступить к расселению фонда, признанного аварийным в 2018 году», — заявил замглавы региона Виктор Вовк.

Отмечается, что приоритет отдадут домам, которые могут обрушиться.

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