Вторую смену ликвидируют в школах Ростовской области через пять лет

Это позволит школьникам обучаться в одну смену. Для того, чтобы ликвидировать на территории области вторую смену для школьников, было начато строительство новых общеобразовательных учреждений и реконструкция старых.
Задачу перевести всех школьников на обучение только в первую смену поставил президент Владимир Путин в 2018 году. По словам заместителя губернатора Игоря Гуськова, в Ростовской области по поручению главы региона, такая работа ведется с 2016 года, когда была запущена программа по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемыми потребностями и современными условиями обучения на 2016-2025 годы.
“В 2016-2019 годах уже создано около 8 тысяч новых школьных мест путем ввода в эксплуатацию пяти новых школ на 5040 мест, четырех – после реконструкции на 501 допместо, 2 028 мест после капремонта и одно модульное здание школы на 400 мест”, - сообщил спикер.
В настоящее время ведется строительство ещё 17 объектов на 6,9 тысячи мест. Кроме того, в 2019-2020 годах разработано 13 проектов школ на 9,1 тысячи.
В течение пяти лет в регионе планируют достроить и реконструировать 126 школ.