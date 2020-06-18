rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вторую смену ликвидируют в школах Ростовской области через пять лет

18 июня 2020, 11:57
Фото: donland.ru
Больше 75 тысяч мест создадут в школах Ростовской области до 2025 года, говорится в сообщении регионального правительства.

Это позволит школьникам обучаться в одну смену. Для того, чтобы ликвидировать на территории области вторую смену для школьников, было начато строительство новых общеобразовательных учреждений и реконструкция старых.

Задачу перевести всех школьников на обучение только в первую смену поставил президент Владимир Путин в 2018 году. По словам заместителя губернатора Игоря Гуськова, в Ростовской области по поручению главы региона, такая работа ведется с 2016 года, когда была запущена программа по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемыми потребностями и современными условиями обучения на 2016-2025 годы.

“В 2016-2019 годах уже создано около 8 тысяч новых школьных мест путем ввода в эксплуатацию пяти новых школ на 5040 мест, четырех – после реконструкции на 501 допместо, 2 028 мест после капремонта и одно модульное здание школы на 400 мест”, - сообщил спикер.

В настоящее время ведется строительство ещё 17 объектов на 6,9 тысячи мест. Кроме того, в 2019-2020 годах разработано 13 проектов школ на 9,1 тысячи.

В течение пяти лет в регионе планируют достроить и реконструировать 126 школ.

Материалы по теме
Власти Ростовской области рассказали о школах, где нет обедовКогда в Ростовской области дети вернутся в школы, рассказали в Роспотребнадзоре
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28