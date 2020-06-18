Вторую смену ликвидируют в школах Ростовской области через пять лет

Задачу перевести всех школьников на обучение только в первую смену поставил президент Владимир Путин в 2018 году. По словам заместителя губернатора Игоря Гуськова, в Ростовской области по поручению главы региона, такая работа ведется с 2016 года, когда была запущена программа по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемыми потребностями и современными условиями обучения на 2016-2025 годы.