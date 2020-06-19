Астролог рассказала, как пройдет конец недели для жителей Ростовской области

Ранее астролог объяснила, почему при прогнозировании нельзя делить людей по знакам зодиака. В прогнозе на семь дней она рассказала, что на этой неделе замедлился и начал тормозить Меркурий, поэтому люди могли столкнуться с ошибками в документах и сбоями в работе техники. Кроме того, продолжала ретроградить Венера, из-за чего дончане могли заметить трудности в сфере отношений и красоты.