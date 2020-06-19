Астролог рассказала, как пройдет конец недели для жителей Ростовской области

Posted 19 июня 2020, 06:36
Published 19 июня 2020, 06:36
Modified 1 октября, 13:13
Updated 1 октября, 13:13
Астролог рассказала, что дончан, скорее всего, ждет относительно тихое время с 19 по 21 июня (с пятницы по воскресенье). «В ночное время с субботы на воскресенье не стоит начинать новые проекты. Лучше посвятить это время спокойному отдыху в кругу близких», — добавила Ольга Хохлова.
Ранее астролог объяснила, почему при прогнозировании нельзя делить людей по знакам зодиака. В прогнозе на семь дней она рассказала, что на этой неделе замедлился и начал тормозить Меркурий, поэтому люди могли столкнуться с ошибками в документах и сбоями в работе техники. Кроме того, продолжала ретроградить Венера, из-за чего дончане могли заметить трудности в сфере отношений и красоты.